Zeppole di San Giuseppe fatte in casa per la festa del papà

Il dolce soffice e ricco di tradizione per la festa del papĂ . Di origine meridionale ma amato in tutta Italia, le zeppole di San Giuseppe possono essere fritte o al forno

.

Non c’è festa del papĂ senza le zeppole. Un dolce tipico della tradizione pasticcera campana, preparato con modalitĂ leggermente diverse nelle varie regioni: pasta choux ripiena di crema pasticcera e decorata zucchero a velo e un’amarena. In alcune regioni, sopratutto in quelle del sud, è un dolce tipico della festa di San Giuseppe del 19 marzo ed è per questo che è chiamata zeppola di San Giuseppe. In altre zone è invece nota semplicemente come zeppola di carnevale. Altre ipotesi confermano l’invenzione di questo dolce a Napoli ed in effetti la prima ricetta scritta delle Zeppole risale al 1837 nel trattato di cucina Napoletana di Ippolito Cavalcanti. Le piĂą tradizionali sono sicuramente le zeppole fritte, ma in molti preferiscono la versione al forno, piĂą leggera e apprezzata.

Ingredienti per 6 zeppole

Impasto

5 uova

250 gr di Farina tipo “00”

170 gr di burro

55 gr di acqua

un pizzico di sale

Farcitura

240 ml di latte intero

90 gr di zucchero

90 gr di amido di mais (maizena)

30 gr di panna fresca

3 tuorli d’uova

1 baccello di vaniglia

Decorazione

6 amarene sciroppate

Zucchero a velo q.b.

Preparazione crema

In una casseruola versiamo i tuorli e lo zucchero Amalgamiamo bene fino ad ottenere un composto abbastanza omogeneo. Versiamo sul composto la farina setacciata e Mescoliamo in modo deciso fino ad ottenere un composto che sia privo di grumi. Adesso, mentre continuiamo a mescolare, possiamo iniziare a versare il latte e la panna sul composto. Mettiamo la casseruola sul fuoco e portiamo a ebollizione continuando sempre a mescolare. Quando la crema sarà addensata, spegniamo il fuoco e facciamo raffreddare mettendo la crema in una ciotola di vetro che sigilleremo con una pellicola.

Passiamo ora a realizzare la pasta choux che riempiremo con la crema appena realizzata. In una casseruola mettiamo l‘acqua, un pizzico di sale e il burro. Accendiamo il fuoco e facciamo completamente sciogliere il burro. Portiamo l’acqua a ebollizione, togliamola da fuoco e versiamo tutta la farina. Mescoliamo energicamente e riportiamo sul fuoco continuando a mescolare finchĂ© il composto non prenda una forma densa e solida. Facciamo raffreddare il composto e aggiungiamo un uovo alla volta ricordandoci sempre di continuare a mescolare con forza. Il composto potrĂ sgretolarsi, ma quando avrĂ assorbito le uova tornerĂ a ricompattarsi e ammorbidirsi. Ora riempiamo un “sac a poche” facendo attenzione che la bocchetta sia a forma di stella.

Prendiamo una leccarda da forno, foderiamola con carta da forno e con il sacco a poche appena riempito, creiamo le nostre zeppole facendo per ognuna due giri (uno sopra l’altro) per avere così un diametro di circa 10-12 cm e ricordandoci di distanziarle visto che in forno cresceranno. Mettiamo in forno per circa 20′ ad una temperatura di 18o°. Facciamo raffreddare e riempiamo ogni zeppola con la crema pasticcera. Spolveriamo con lo zucchero a velo e aggiungiamo per decorare un’amarena.

Le zeppole possono essere anche fritte. Basta ricordarsi che la temperatura dell’olio non deve mai superare i 170°, altrimenti le zeppole resteranno crude all’interno e non gonfieranno a dovere.