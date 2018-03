Le ricette dello chef – Gusti diversi insieme per un antipasto goloso

Questa settimana voglio darvi un’idea per un antipasto veloce ma molto gustoso e particolare, e voglio abbinare insieme 4 ingredienti con gusti molto diversi: la mozzarella, la cipolla, il gamberone e il miele.



Ingredienti per 4 persone:

4 mozzarelle fiordilatte da 100 grammi

8 gamberoni

2 cipolle rosse (consiglio quelle di Tropea poichè più dolci)

10 cl di miele

sale e pepe q.b.

10 cl di olio di oliva

400 grammi di panna da cucina

Preparazione:



Iniziamo sgusciando i gamberi e mettiamo da parte solo la polpa; mi raccomando pulita per bene e pertanto leviamo il filo nero sopra il gambero con l’aiuto di uno stuzzicadenti.



A questo punto prendiamo la mozzarella, tagliamola a fettine e con l’aiuto delle mani facciamo degli straccetti;mettiamo il tutto in una boul di vetro e aggiungiamo la panna.



Con l’aiuto di un cucchiaio amalgamiamo il tutto per bene, aggiustiamo di sale e pepe e così facendo abbiamo ottenuto una stracciata di mozzarella.



Ora prendiamo una padella antiaderente e mettiamo al suo interno un filo d’olio; saltiamo i gamberi per qualche minuto a fuoco vivace, passato e poi mettiamoli da parte.



Con un’altro pò d’olio saltiamo la cipolla precedentemente ben pulita e tagliata a fette che eve risultare bella croccante.



A questo punto aggiungiamo il miele e saltiamo il tutto per bene così da farlo caramellare e se necessario, aggiungiamo anche una noce di burro.



Prendiamo un piatto, mettiamo sul fondo la nostra stracciata di mozzarella, sopra la cipolla caramellata al miele e due gamberoni tagliati a pezzi. Se li volete rendere un piĂą gustosi saltateli prima di impiattare insieme alla cipolla. Un filo d’olio sopra, un pò di pepe nero, e il piatto è pronto per essere gustato.



Abbinamenti con i vini italiani



Per questa ricetta io abbinerei un buon bianco aromatizzato come il gewurztraminer del Trentino che cullerà piacevolmente il vostro palato.