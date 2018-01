Una ricetta calda e gustosa ideale per i pranzi invernali

500 grammi di patate

20 centilitri di latte

20 grammi di formaggio grattugiato

200 grammi di funghi champignon

8 fette di pancetta di Nero d’Aspromonte

500 millitri di brodo vegetale

sale quanto basta

Noce moscata quanto basta

Pepe quanto basta

Iniziamo tagliando le nostre patate e dadini di media grandezza. Portiamo il brodo ad ebollizione e aggiungiamo le nostre patate. Facciamole cuocere per circa 20 minuti, scoliamole e mettiamole in un bicchiere alto con il latte. Poi con l’aiuto di un mixer ad immersione frulliamole per bene, deve venire una crema non troppo liquida né troppo densa, se necessario aggiungiamo un po’ di brodo o diminuiamo il latte. Aggiungiamo sale, pepe, noce moscata e il formaggio grattugiato. Nel frattempo prendiamo una padella antiaderente mettiamo al suo interno un po’ di olio con i funghi tagliati a fette e del timo. Facciamo rosolare per circa 5/8 minuti e mettiamoli da parte, nella stessa padella facciamo cuocere a fuoco vivace le fettine di pancetta rendendole croccanti. Prendiamo un piatto fondo, versiamo la nostra crema di patate ben calda riponiamo sopra i funghi, un filo di olio extravergine di oliva, completiamo il tutto con due fettine di pancetta.