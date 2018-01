Lo chef di QuiCosenza delizia i suoi lettori con un dessert semplice e gustoso

Questa settimana pensavo ad una ricetta ‘zucccheta’. Si tratta di un dolce a base di pane semplice, ma dal sapore molto particolare. E’ simile ad un panettone, ma non è la stessa cosa.

PANRICCO

Ingredienti per 8 persone:

500 grammi di pane raffermo

25 centilitri di panna per dolci

50 centilitri di latte

un cucchiaio di cannella

un cucchiaio da caffè di liquirizia in polvere

100 grammi di uvetta

40 grammi di mandorle tritate

40 grammi di nocciole tritate

40 grammi di noci sgusciate

50 grammi di bucce di arancia candite 50 grammi di bucce di limone candite

Iniziamo tagliando il pane a cubetti di media grandezza. Prendiamo una ciotola abbastanza capiente e mettiamo al suo interno il pane, la panna per dolci, il latte, la cannella, la liquirizia, l’uvetta, le mandorle, le noci e per finire la frutta candita. Amalgamiamo per bene il tutto e lasciamo riposare il composto per qualche ora. cosi da insaporire il pane. Trascorse un paio di ore imburreremo delle coppette di alluminio e inseriremo al loro interno il composto. Riscaldato il forno a 180° inforniamo il tutto e lasciamo cuocere per 45 minuti. Raffreddato il nostro Panricco potrà essere servito con un po’ di panna montata e della polvere di liquirizia.

Abbinamenti: abbinerei questo dolce con un buon Passito Rosso particolare e gustoso di uve Magliocco Calabresi