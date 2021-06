Sisco: buono e dolce, da 11 anni è in canile. L’eroico gesto di Amos

C’è chi è entrato in canile da cucciolo e non è mai più uscito, trascorrendo anni e anni con la speranza di poter trovare una famiglia. Per questo è importante adottare e ancor di più aprire il cuore allo sguardo rassegnato di chi, come Sisco, non è riuscito a trovare una famiglia da ben 11 anni. Gli anziani, i senza speranza, quelle anime il cui tempo ha tolto tutto, e che hanno ancora la forza di urlare la disperazione di una vita vissuta in reclusione. Se potete regalate il sogno della libertà che sarà restituita dall’amore immenso. Sisco è nato nel 2010 e si trova al canile rifugio di Rocca di Neto. Basterà però contattare “Gli invisibili dei canili rifugio – Cosenza” per arrivare dovunque. E’ un cagnolino buono, di taglia media contenuta ed è compatibile con tutti.

L’eroico gesto di Amos che salva un cane caduto in una diga

E’ accaduto a Bell Park Dam, nella provincia di KwaZulu-Natal, in Sudafrica. Il cagnolino di nome Scamp ha rischiato di precipitare nelle cascate. Scivolato giù dalla diga è riuscito a salire su una roccia e grazie a questa intuizione è sopravvissuto ma soprattutto grazie ad un giardiniere di nome Amos che, visto il cane sulla roccia si è offerto volontario per entrare in acqua.

Il cagnolino di nome Scamp è di proprietà di James Stewart, un uomo di 65 anni, e della moglie Stella che stavano passeggiando in quella zona. Proprio la donna è riuscita a fare un video in cui suo marito e il giardiniere salvano il cane, e la clip è già diventata virale sul web. Amos si è legato una corda legata in vita ed è riuscito ad arrivare fino alla roccia dove c’era il cane. Lo ha accarezzato un pò e poi lo ha preso tra le braccia. Lentamente ha attraversato l’acqua fino a tornare a riva.