Lizza e il sogno di libertà. Il sacrificio del piccolo Bryson per salvare il suo cucciolo

Entrate nei canili e non soffermatevi sull’età anagrafica, ma lasciate che lo sguardo, talvolta rassegnato, vi rapisca il cuore. Anche questa settimana la rubrica Qui la Zampa è dedicata agli anziani, cagnolini senza speranza, anime alle quali il tempo ha tolto tutto, anche la forza di urlare e la disperazione di dover vivere reclusi. Soffermarsi sulla loro dolcezza vi farà capire che potete regalare la libertà a chi la desidera con tutte le sue forze. Lizza è una cagnolina che aspetta dal 2013 di trovare una casa. Trasferita a Rocca di Neto nel 2015 è una cagnolina riservata e dolcissima, di taglia medio contenuta e compatibile con tutti.

Bryson, vende le sue preziose carte Pokemon pur di salvare il suo cucciolo

L’amato cagnolino di Bryson, un bimbo di 8 anni della Virginia, Stati Uniti, ha una malattia molto brutta, Parvovirus e per questo necessita di cure immediate e costose che la sua famiglia non può permettersi. Ma il bimbo non si è perso d’animo ed ha deciso di mettere su una bancarella amatoriale fuori casa per vedere la cosa per lui più preziosa: la collezione dei Pokémon, specificando che il ricavato sarebbe stato utilizzato per Bruce.

La risposta della comunità è stata meravigliosa e anche i media locali gli hanno dato ampio spazio. Così la mamma di Bryson, commossa da tanto amore e tanta tenacia del figlio di 8 anni, ha deciso di aprire una raccolta fondi online per ampliare il bacino di donazioni. Superati i 5.000 dollari, hanno deciso di devolverli per aiutare altri cuccioli in difficoltà. Il lieto fine è servito soprattutto quando l’azienda dei Pokémon nello stato di Washington, appresa la notizia del sacrificio del piccolo ha deciso di inviare alcune carte molto rare a Bryson: “Siamo stati ispirati dalla tua storia sulla vendita delle carte per aiutare il tuo cane, ecco alcune carte per aiutarti a sostituire quelle che hai dovuto vendere”, hanno scritto. Adesso Bryson può giocare con le nuove preziose carte mentre Bruce è sulla via di guarigione.