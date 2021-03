Una casa per Leopoldo e Umberto. 10 km con il cane in spalla e lo riporta alla famiglia

Umberto e Leopoldo sono due amici pelosi che si trovano in canile a Mendicino. Sono due taglie medio grandi ma altrettanto buoni e dolci. Questa settimana la storia di un cane salvato da un escursionista e riportato a casa percorrendo 10 chilometri con lui sulle spalle

Umberto e Leopoldo

Quando Umberto è arrivato al canile nonostante non si sapesse nulla di lui, è subito apparso come un libro aperto. Un cane tutto tutto sorriso e coccole, il cane buono che tutti vorrebbero ma purtroppo la sua vita è costretta in un box. Di proprietà del Comune di Rende, pesa circa 25 chili ed è pronto per andare a casa e vivere in famiglia.

Così come Leopoldo, il cane che “ride” e il suo sorriso è contagioso. Consapevole che la vita in canile sia tutt’altro che bella, lui è felice quando le volontarie gli fanno visita. Perchè in fondo ai cani basta poco per essere felici: una casa piena d’amore, carezze, grattini sul pancino e pappa. Leopoldo è una taglia media, sui 25 kg.

ASCOLTA la rubrica di questa settimana

Percorre 10 km con il cane sulle spalle per riportarlo dalla sua famiglia

Il povero golden retriever Naoise era uscito per un’escursione con i suoi proprietari tra le montagne innevate di Wicklow, in Irlanda ma durante la passeggiata si è spaventato ed è scappato. Da quel momento i proprietari non erano più riusciti a trovarlo e avevano quasi rinunciato all’idea di poterlo rivedere. Jean Francois Bonnet e Ciara Nolan, due medici, lo hanno ritrovato. Lui ha deciso di avvolgerlo in una sciarpa e di caricarlo in spalla. Dopo 10 km di cammino, il golden di 8 anni che non riusciva a muoversi dopo due settimane al freddo e quasi senza cibo ha potuto riabbracciare la sua famiglia ed il video ha commosso tutti.