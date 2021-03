Dolce Zedda cerca casa. Carabinieri pagano al pensionato il cibo per i suoi gatti

La rubrica Qui la Zampa vi presenta Zedda, una cagnolina molto dolce e affettuosa che aspetta una famiglia al canile di Mendicino. Questa settimana la storia di generosità dei carabinieri che aiutano un anziano

Zedda

Di proprietà del Comune di Rende, Zedda è al canile sanitario di Mendicino. Nata a febbraio 2017 pesa 20 chili. Zedda vive in un angolo del box da troppo tempo e a volte è anche della luce e delle carezze dei volontari. Se ne sta buona in un angolino sognando di trovare finalmente affetto e una casa accogliente. Ha un carattere timido e ora rischia la deportazione nel mega canile e di essere dimenticata.

ASCOLTA la rubrica di questa settimana

Pensionato non ha i soldi per pagare il cibo dei gatti, i carabinieri lo aiutano

La storia di questa settimana riguarda un signore di Lecce, di 85 anni che si reca al supermercato per comprare del cibo ai gatti randagi che ogni giorno cura amorevolmente. Ma quando arriva alla cassa si accorge che i soldi che ha non bastano. Gli mancano 2,50 euro e perciò decide di lasciare la restante parte di cibo. Ed è in quel momento però che arrivano i carabinieri che si trovano sul posto. Il pensionato spiega loro la situazione, un pò timoroso e i due agenti in divisa capiscono il disagio e tirano fuori, di tasca loro, il resto della somma, aiutando il signore a pagare l’intera cifra aiutandolo a sfamare i felini.