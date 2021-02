Renegade abbraccia tutti. Mamma retriever adotta dei cuccioli “speciali”

Renegade è un cagnolone di 2 anni e la sua caratteristica è che… abbraccia tutti, perchè tanta è la sua voglia di convincerti a portarlo a casa. Questa settimana la storia di una femmina di Golden Retriever che, oltre ai suoi cuccioli adotta altri cuccioli di leone, tigri e iene, abbandonati dalle loro madri

Renegade

Maschio di due anni, Renegade è una nuvola bianca di taglia grande. Di cani sfortunati purtroppo che arrivano in canile se ne vedono tanti ma lui ha occhi speciali, che sembrano pregarti per un pò d’amore. La sua storia prima dell’arrivo al canile, le volontarie, non la conoscono. Quello che hanno imparato a conoscere però, è il suo abbraccio. Sì perchè Renegade abbraccia tutti. E’ un cane tranquillo, buono, affettuoso, che non accenna alcuna brusca reazione neanche davanti ad un altro cane. Nel suo abbraccio c’è la voglie di casa, di famiglia e amore, perchè lui di coccole ne vuole tante tantissime. Si affida con profilassi sanitaria completa (vaccini, chip e sterilizzazione).

Mamma Golden retriever allatta cuccioli di tigre e iena

Gli animali ci insegnano sempre che le differenze non sono ostacoli e che l’amore non conosce confini. La storia arriva dallo zoo Wildlife park di Pechino, in Cina. Protagonista una femmina di Golden Retriver che da alla luce i suoi cuccioli e ne adotta altri per così dire “speciali”: leone, tigri e iene, abbandonati dalle loro madri. Nonostante i suoi bellissimi cuccioli ha accettato di nutrire altri piccoli orfanelli. Tra loro una tigre siberiana, una tigre bianca, due iene maculate e un leone africano, in totale otto cuccioli da sfamare.