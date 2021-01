“Mistero” e il video che commuove tutti: nel box non vuole entrarci!

Vedere Mistero non voler far rientro nel box e puntare le zampe fa davvero male. Si trova al canile sanitario di Mendicino ed è un cane dolcissimo

Mistero

Un maremmano d’autore che si trova al canile sanitario di Mendicino di proprietà del comune di Parenti (Cs). Era sicuramente libero e felice prima di ritrovarsi recluso in un box del canile. Ora non lo è più, non vuole andare a guinzaglio e soprattutto non vuole tornare nel box, chiuso, solo. Non ama le restrizioni e questa condannato a vita in un box di canile proprio non la accetta. Eppure è un cagnone giovane, grande sì ma mai aggressivo, in cerca di tanto amore. Maschio, di taglia grande, nato presumibilmente a novembre 2017, non è testato con i suoi simili ma si consiglia l’affiancamento ad una femmina. Verrà affidato, previo preaffido, al completamento della profilassi sanitaria (chippato, vaccinato e sterilizzato).

Il pinguino Dindin e la sua eterna gratitudine

Un uomo di 71 anni, brasiliano, João Pereira de Souza era uscito una mattina per fare una passeggiata in spiaggia quando ha incontrato un piccolo pinguino di Magellano sofferente e in fin di vita tra le rocce. L’uomo ha capito subito che doveva fare qualcosa per salvarlo e così lo ha portato a casa con sè per aiutarlo e per una settimana, lo ha pulito, gli ha dato da mangiare e si è preso cura del piccolo pinguino con grande dedizione. Lo ha chiamato Dindin o Dindim (modo di dire brasiliano che significa “soldi”).

Quando il pinguino si è ripreso l’anziano lo ha riportato in mare per restituirlo alla sua famiglia. Ma con grande sorpresa dell’anziano signore, Dindin è ritornato sulla stessa spiaggia pochi mesi dopo la sua partenza. Una coincidenza? No, un’abitudine. Il salvataggio di Dindin da parte di João è avvenuto cinque anni fa e da quel giorno il pinguino torna sulla stessa spiaggia una volta all’anno e vive per otto mesi con il suo migliore amico umano. Una storia di gratitudine e affetto, senza confini o specie.