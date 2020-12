Maya merita una casa. Al via “adotta un peloso a distanza” e dona giochi e biscotti

Torna la rubrica “Qui la zampa” per presentarvi Maya che merita una cuccia calda e tanto amore. Due iniziative natalizie dell’Associazione “Gli invisibili dei canili rifugio Cosenza onlus”

Maya

E’ un’anima libera e in canile, dopo anni di libertà, non ama stare. All’inizio non voleva neanche avere a che fare con i volontari ma non è mai stata cattiva; piuttosto li ignorava. Quando ha avuto bisogno però si è accorta del grande amore che loro avevano per lei. Maya dovrebbe avere 8 anni, ma è un pò in sovrappeso e si è anche procurata una brutta lesione alla spina dorsale ma l’emergenza è rientrata. Le cure costanti dei volontari che lei ha finalmente accettato, l’hanno vista rialzarsi con dignità e forza. E’ una dolce e simpatica cagnetta e per lei si chiede un’adozione del cuore. Ha bisogno di riposo, di una cuccia calda e un luogo tranquillo dove trascorrere la sua vecchiaia.

ASCOLTA la rubrica di questa settimana

A Natale possiamo aiutare l’associazione e tutti gli amici a 4 zampe che ancora non hanno una casa. Sono due le iniziative messe in campo: la possibilità di donare giochi e biscotti per i cani che sono in canile e quella di adottare a distanza un amico a quattro zampe seguito dagli “Invisibili”. Tutte le info sulla pagina Facebook dell’Associazione

Se vuoi scriverci per chiedere informazioni sui cani da adottare: [email protected] (nell’oggetto indicare “Qui la Zampa“); Se invece vuoi adottare i cani, il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDÌ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381