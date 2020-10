Topazia cerca casa, è calma e dolce. Un contadino trova dei gattini molto “strani”

Topazia è una cagnolina dolcissima, timida e molto calma. Si trova al canile di Mendicino. Questa settimana la curiosa storia di quattro strani gattini che sono davvero preziosi perchè si stanno estinguendo

Topazia

La piccola Topazia, non conosce molto il mondo esterno e questo emerge dalla sua timidezza. Ma noi speriamo che possa prima o poi conoscerlo e godere della vita fuori dal canile e delle carezze che lei ama tanto. Topazia si trova al canile sanitario di Mendicino ed è di proprietà del comune di Montalto Uffugo. Il suo passato è racchiuso in poche parole: è in canile da sempre. Accalappiata insieme alla sua mamma quando aveva solo 3 mesi non è mai uscita. Qui la zampa vuole darle la giusta “visibilità” nella speranza che i suoi occhi possano arrivare al cuore di chi la amerà per sempre. Topazia è una femminuccia di 5 anni, taglia medio-grande, sui 27 chili, e si affida chippata, vaccinata e sterilizzata. E’ compatibile con i suoi simili, necessita di continuare il lavoro di socializzazione con le persone in quanto é timida.

ASCOLTA la rubrica di questa settimana

Quei gattini “strani” trovati da un contadino nella sua stalla

Un contadino russo ha trovato nella stalla della sua proprietà quattro strani gattini appena nati, dal manto maculato, e apparentemente molto diversi dai gatti domestici. Mentre i gattini crescevano il contadino era sempre più convinto che quelli erano esemplari strani, particolari e ha deciso di contattare la Riserva Naturale Daursky, situata in Siberia, al confine con la Mongolia. Lo staff ha subito identificato i cuccioli quali esemplari del “gatto di Pallas”, o gatto delle steppe, una particolare specie originaria del Centro Asia. Il personale della riserva ha subito trovato alcuni gatti domestici disposti ad accudire i piccoli che sono cresciuti in perfetta salute.

Nonostante il forte legame che si è venuto a creare, con umani e gatti domestici quali genitori adottivi, il personale della riserva naturale Daursky si è premurato di far sì che, non appena in forze, i quattro giovani gatti di Pallas tornino nel loro habitat naturale. Il gatto di Pallas, o Manul, è un piccolo gatto dotato di una folta pelliccia che vive nelle gelide steppe dell’Asia centrale. Sfuggente, è talvolta definito “piccolo gatto fantasma delle montagne” dai locali. Purtroppo il numero della popolazione di questi esemplari sta diminuendo a causa della caccia da parte dell’uomo ma anche a causa della costante pratica degli agricoltori a sterminare i roditori, che infestano i loro raccolti, ma di cui i gatti di Pallas si cibano.

Ricordiamo che il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDÌ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381