Miriam non deve restare in canile. Video-appello alle adozioni a Donnici

Un video che entra nel cuore e fotografa la tristezza dei tanti cani che sono reclusi in canile. E poi vi presentiamo Miriam, la compagna di vita perfetta

Miriam

E’ stata accalappiata e condotta in canile insieme al suo compagno Massimo. E’ una cagnolina molto buona che si dispera perchè non è abituata alla reclusione. Ora è sola nel box e cerca sempre affetto e coccole. Miriam ha un carattere molto dolce, è calma, pacata, ama passeggiare e adora le coccole. Si lascia accarezzare godendo appieno del poco affetto che probabilmente non ha mai avuto. Va al guinzaglio e può essere un’ottima compagna di vita. Miriam è nata presumibilmente ad agosto 2019 ed è una taglia media. Verrà affidata con profilassi sanitaria completa e arriverà ovunque. Priviamo a trovarle casa!

ASCOLTA la rubrica ‘Qui la Zampa’ di questa settimana

VIDEO

“Per comprare un cane servono soldi, per adottare serve un cuore”

Se vuoi scriverci per chiedere informazioni sui cani da adottare: [email protected] (nell’oggetto indicare “Qui la Zampa“); Se invece vuoi adottare i cani, il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDÌ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381