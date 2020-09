Edda, gli occhi colorati dell’amore. Belle chiama i soccorsi e salva il suo padrone

Tra una settimana Edda potrebbe lasciare il canile di Mendicino per diventare solo un numero. Chiediamo per lei e i suoi occhi fantastici una casa. Questa settimana la storia di Belle, che ha salvato il suo padrone chiamando al telefono i soccorsi

Edda

E’ una cagnolina di proprietà del comune di Bisignano che si trova al canile sanitario di Mendicino. La sua particolarità che la rende unica è negli occhi: uno azzurro, l’altro scuro. Ma spicca soprattutto la sua anima dolce, il suo sguardo in cerca di amore. Edda è in lista trasferimento ed è una femmina, di taglia medio grande, ha circa 5 anni ed un carattere eccezionale. E’ pacata, tranquilla, educata e affettuosa. Inoltre sta bene con i maschi e non mostra segni di intolleranza con le femmine. Si affida microchippata, vaccinata e sterilizzata.

ASCOLTA la rubrica di questa settimana

Belle, Salva il padrone usando il cellulare

Ancora una volta, un cane diventa eroe e salva la vita al suo padrone. E’ successo a Washington dove la protagonista è una cagnolina di razza beagle di nome Belle. Il suo padrone Kevin, 34 anni, l’ha presa dal canile dove era stata portata perchè ritenuta “iperattiva”. Kevin è diabetico ed un giorno ha accusato un grave malore perchè la sua glicemia era scesa a livelli troppo bassi. Così si è accasciato a terra, ed è a quel punto che è entrata in gioco Belle. Ha trovato il suo telefono e ‘digitato’ il 911 allertando i soccorsi. Poi ha iniziato ad abbaiare al telefono come una matta. Grazie a lei Kevin è salvo. Belle è stata premiata a Washington. Addestrata per mordere il numero 9 del cellulare e far partire la chiamata d’emergenza, è stato il primo cane a ricevere il VITA Wireless Samaritan Award, premio destinato a chi usa il cellulare per salvare una vita.

Se vuoi scriverci per chiedere informazioni sui cani da adottare: [email protected] (nell’oggetto indicare “Qui la Zampa“); Se invece vuoi adottare i cani, il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDÌ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381