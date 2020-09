Massimo, tricolore bellissimo. Luigi il pinscher è il “cane più fedele del 2020”

Come si fa a resistere alla sua bellezza… Massimo è un cagnolino tricolore molto dolce e socievole e si trova al canile di Donnici. Oggi la storia di Luigi, il simpatico pinscher premiato come cane più fedele dell’anno. Ecco perchè

Massimo

Un nome importante per un cagnolino decisamente speciale. Massimo si trova al canile sanitario di Donnici a Cosenza e se in foto è irresistibile, dal vivo è ancora meglio. Volete adottarlo? Fatevi avanti. Massimo è di pura razza Meticcia, ed è arrivato in canile insieme alla sua compagna di “disavventura”: entrambi infatti, quasi sicuramente sono stati abbandonati perchè sono troppo educati e socievoli per essere randagi. Massimo ha un ottimo carattere, è dolcissimo e molto buono con tutti. E’ un cane tranquillo e probabilmente ha avuto una famiglia perchè è educatissimo. Adatto a tutti, adora passeggiare e stare in compagnia. Nato presumibilmente ad agosto 2019, è una taglia media. E’ socievole, giocoso e va perfettamente al guinzaglio.

ASCOLTA la rubrica di questa settimana

Luigi, il pinscher di 10 anni premiato come “cane più fedele del 2020”

A San Rocco di Camogli ogni anno si omaggiano gli esemplari di cane protagonisti di episodi di grande fedeltà verso i propri padroni e per il 2020 è stato premiato il piccolo Luigi, un pinscher di 10 anni di Feltre, in provincia di Belluno, che durante il lockdown, indossando uno zainetto sulle spalle, percorreva i 300 metri tra casa sua e quella della madre della sua padroncina, per portarle il giornale o beni di prima necessità. L’anziana così non era mai sola grazie al piccolo “postino” che, a causa delle norme restrittive del lockdown, non essendo un veicolo di trasmissione del Covid-19, dava il suo contributo.

Anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, in un post su facebook aveva raccontato la storia di Luigi come esempio positivo in una difficile fase di chiusura. Luigi teneva sulle spalle lo zainetto per trasportare il giornale o qualsiasi bene di prima necessità e la sua dedizione non è passata inosservata.