Akira, straordinaria e intelligente. Addio a Kreole, scavò tra le macerie del Morandi

Questa settimana l’appello all’adozione è per Akira, che si trova al canile di Donnici. La storia che raccontiamo è quella di Max e della piccola Aurora. Buon ‘ponte’ al cane ‘eroe’ Kreole, che scavò tra le macerie di Amatrice e del ponte Morandi

Akira

Quando un pitbull è tutto, meno che cattivo. Al canile sanitario di Donnici c’è Akira, di circa 5 anni, una cagnolina con due bellissimi occhi e che nei primi giorni in canile esprimevano tristezza e paura. Poi la sua espressione tipica del cane abbandonato è decisamente cambiata. E’ letteralmente rinata diventando una cagnolina straordinaria, dolcissima e intelligente, di una bontà disarmante. Per Akira si è alla ricerca di una famiglia che ami e conosca la razza, e che l’aiuti a dimenticare l’abbandono e la reclusione.

ASCOLTA la rubrica di questa settimana

Addio Kreole, scavò tra le macerie di Amatrice e del Ponte Morandi

E’ morta il 24 agosto scorso, Kreole, una cagnolina di razza bovaro del bernese che ha accompagnato i vigili del fuoco in grandi emergenze del nostro Paese degli ultimi anni. Da otto anni era in servizio, con il suo conduttore Massimo Mancinelli, presso il nucleo cinofilo die vigili del fuoco di Perugia. Nella sua breve vita ha scavato tra le macerie dei terremoti di Ischia e Amatrice ed ha trovato i corpi degli automobilisti morti nella tragedia del Ponte Morandi. Purtroppo una brutta malattia l’ha portata via in due mesi.

Max è un eroe: 17 anni, semi cieco e sordo salva una bambina di 3 anni

Un cane eroe nonostante l’età avanzata e tanti acciacchi. Max è riuscito a salvare la sua padroncina Aurora di 3 anni. Max di razza australian cattle dog, vive in Australia. Quando la sua padroncina si è allontanata da casa per una passeggiata nella boscaglia Max era con lei. Purtroppo però la piccola si è persa. Attivate le ricerche i numerosi volontari non riuscivano proprio a trovarla.

Il giorno successivo però la nonna che stava partecipando alle ricerche ha sentito in lontananza la vocina di Aurora ma è stato Max ad avvicinarla e a portarla da lei. Il cane di famiglia, 17 anni, sordo e semi cieco, aveva trascorso tutta la notte al freddo e sotto la pioggia accanto alla bambina tenendola al caldo, senza lasciarla da sola un attimo e ha persino dormito con la bambina, che infatti odorava di cane. Per la sua lealtà e dedizione, la polizia locale ha conferito a Max il titolo di cane poliziotto onorario.