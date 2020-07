Corvina, l’unica catena è quella dell’amore. Pet therapy, un cane nella vita degli anziani

“Qui la zampa” va in vacanza ma non dimentica gli amici pelosi in canile. Corvina è una cucciola che si trova a Donnici e che vorrebbe trovare nel futuro solo una catena: quella che la lega al cuore di un umano. Questa settimana Brody e Sally ci insegnano quanto è importante un cane per le persone anziane

Corvina

E’ una cucciola di 4 mesi circa, futura taglia media contenuta. Nessun cane nasce con il collare addosso e pure lei in canile è arrivata così: con una catenella spezzata dalla quale, probabilmente, lei si è liberata. Chi doveva prendersi cura di lei infatti la deteneva a catena. Corvina è una cagnolina giovane, una cucciola allegra e dolce che ha voglia di correre e di essere legata al cuore, e non ad una catena, ma con amore.

ASCOLTA la rubrica di questa settimana

Il legame tra Sally e Brody che va oltre l’età

Sally Rewehooeern è una dolce signora di 95 anni. Nel 1953, dalla sua fattoria in Olanda dove viveva si è trasferita con il marito nel quartiere di Mount Vernon a Washington, negli Stati Uniti. I due non hanno mai avuto figli ed erano molto uniti fino a quando nel 1990, il suo compagno di vita è morto e Sally si è ritrovata sola. Fino a quando però non ha incontrato Brody, un cucciolone di San Bernardo: con lui è stato amore a prima vista e ogni giorno Brody dimostra alla nonnina il suo amore con semplici gesti. Brody prova un amore incondizionato verso Sally e i due sono oramai inseparabili.

LE PICCOLE COSE DELLA VITA. A volte sono le piccole cose a fare la differenza nella vita.Stupendo video di amicizia e amore incondizionato. Gepostet von Solution In Mind am Sonntag, 14. Juli 2019

Come Sally e Brody, la storia d’amore da Cosenza a Como di Ada e Tommy

Tante sono le persone anziane sole e i cani spesso salvano loro la vita o la migliorano annullando il senso di solitudine. Una storia che ancora una volta unisce Cosenza a Como dove sono andati due cagnolini cosentini. Ada, è stata adottata da Giovanna e il marito mentre Tommy, cagnonino degli Invisibili, è stato notato da Maria Grazia che è stato adottato dai suoi nuovi padroni non giovanissimi. Insieme sono felici e lui va vantandosi dicendo: “questo è il mio cagnolino calabrese”.