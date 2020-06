Goku, 5 chili di “super sayan”. Penny, pitbull salva bimba autistica di 3 anni

Questa settimana vi presentiamo il piccolo Goku, abbandonato e in cerca di amore e di una casa. Giovane e simpatico è un peperino. La storia di Penny, la pitbull che è rimasta accanto alla bambina autistica per due giorni in un bosco del Kentucky e l’ha salvata

Goku

Smarrito o abbandonato? All’inizio si pensava che qualcuno l’avesse perso e la speranza era che qualcuno venisse a reclamarlo in canile. E’ un giovane maschietto di circa 2 anni di taglia piccola. Arrivato in canile da pochissimo con il collare cerca una nuova famiglia. E’ giovane e simpatico ma con gli altri cani è un peperino.

ASCOLTA la rubrica di questa settimana



Pitbull resta accanto alla bambina autistica per due giorni in un bosco del Kentucky

Charlee Campbell di 2 anni, affetta da autismo, era scomparsa nel nulla mentre si trovava a casa della nonna. Tutti la cercavano disperatamente e il fatto che fosse scomparsa anche Penny, aveva creato dubbi e paure. Invece la pitbull non l’aveva mai lasciata sola. Penny, il pitbull che vive con loro, le ha salvato la vita, rimanendo al suo fianco per tutto il tempo della sua scomparsa.

Il cane è riuscito a ritornare alla casa della nonna e a portare i soccorritori nel posto dove si trovava la bambina. Lo sceriffo della Contea ha dichiarato: “Non posso credere che sia sopravvissuta. Ci sono coyote in queste colline, ragni, serpenti a sonagli, zecche”. Accanto a lei aveva un vero e proprio angelo custode a quattro zampe.

Se vuoi scriverci per chiedere informazioni sui cani da adottare: [email protected] (nell’oggetto indicare “Qui la Zampa“); Se invece vuoi adottare i cani, il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDÌ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381