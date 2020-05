La piccola Melba ama le coccole: adottala. Addio a Molly ‘salvata’ da Fausto

Questa settimana vi presentiamo la piccola Melba che si trova in canile a Mendicino. Quando un ‘umano’ si siede lei mette la sua testolina sulle sue gambe in cerca di coccole. Addio alla piccola Molly

Melba

E’ una cagnolina piccola e indifesa che si trova al canile sanitario di Mendicino. Accalappiata per strada e condotta in canile per certi versi è stata salvata dall’aggressione di alcuni cani maschi. E’ di taglia piccola e ci piacerebbe regalarle una famiglia vista la sua propensione al contatto con le persone. Per Melba dunque, una famiglia che la ami e la protegga per sempre. Non permettiamo che diventi un numero nel buio di un canile. E’ una femminuccia di circa 3 anni, pesa circa 9 chili ed è chippata, vaccinata e sterilizzata ma soprattutto molto affettuosa. Si affida in zona ma anche in tutto il centro e nord Italia previo modulo preaffido e colloquio conoscitivo.

Addio a Molly, una cagnolina speciale

La scorsa settimana vi abbiamo raccontato della storia di un ragazzino che in canile, ha scelto il cane più vecchio, sordo e cieco, per dargli una casa. Questa settimana invece una storia che arriva dal nostro territorio. La piccola Molly (nella foto in alto a destra) era stata portata in canile e le era stato diagnosticato un tumore maligno ad un occhio e per questo lo aveva perso. Tutte le volontarie erano legate a lei e il gruppo nato a Como per sostenere Gli Invisibili, hanno trovato casa a Molly. E’ stato Fausto ad adottarla e a darle tanto amore. Purtroppo il ‘male’ ha vinto su Molly ma ringraziamo Fausto per quel poco d’amore che le ha regalato negli ultimi giorni della sua vita.



Se vuoi scriverci per chiedere informazioni sui cani da adottare: [email protected] (nell’oggetto indicare “Qui la Zampa“); Se invece vuoi adottare i cani, il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDÌ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381