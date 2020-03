Cuccioli in canile, ecco Edo. Veterinario di strada cura i pelosi dei clochard

La presenza dei cuccioli in canile stringe il cuore. Edo è uno di quelli che ancora non ha trovato casa. Questa settimana la storia del dott. Kwane che cura gratis gli animali dei senzatetto

Edo

Il piccolo Edo è solo uno di tanti cuccioletti che vengono abbandonati e finiscono in canile e che sperano di poter crescere, giocare e trovare una famiglia. Edo è un piccolo cuore peloso che è stato abbandonato insieme ai suoi fratellini. Ama correre nell’area sgambo, cerca il contatto umano e soprattutto una famiglia amorevole, magari con bambini così da poter crescere insieme e condividere coccole e affetto. Edo è nato presumibilmente a settembre 2019, ed è una futura taglia medio piccola. Ha un fratellino dolce come lui ed entrambi sono perfettamente socializzati sia con le persone, che con i loro simili. Sono già abituati al guinzaglio e si affidano con profilassi sanitaria completa.

ASCOLTA la rubrica di questa settimana

Kwane, veterinario di strada che cura gratis gli animali dei senzatetto

La storia di Kwane Stewart, è quella di un veterinario particolare. Lui stesso si definisce “veterinario di strada” che dal 2011 compie una vera missione prendendosi cura di migliaia di animali “invisibili” che ogni giorno accompagnano le vite di tante persone bisognose, che non hanno una casa, e paga di tasca sua le spese mediche, alimentari e di sostentamento.

Ha 49 anni e va in giro con la sua borsa con tutto l’occorrente medico e ogni volta che individua una persona senza fissa dimora con un animale in difficoltà, si ferma e gli dedica attenzione e cura. Grazie alla pagina GoFundMe, il dottor Kwane raccoglie donazioni per coprire i costi di tutti gli interventi di cui i suoi pazienti a quattro zampe hanno bisogno: trattamenti minori come infezioni, pulci o vaccini, ma anche patologie più gravi. E’ anche protagonista di una serie “The Street Vet” che consente di seguire il viaggio di questo veterinario generoso e altruista.

Se vuoi scriverci per chiedere informazioni sui cani da adottare: [email protected] (nell’oggetto indicare “Qui la Zampa“); Se invece vuoi adottare i cani, il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDÌ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381