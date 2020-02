Max, cuore delicato e speciale. Il cucciolo salvato e accudito dalla classe

Max è un Husky bellissimo che ci sta molto a “cuore” proprio perchè il suo cuore è speciale. Questa settimana anche la storia di un cucciolo che è stato salvato e adottato da una classe di bambini

Max

La storia di Max ci sta a cuore e per lui ci vorrebbe un angelo custode proprio del suo “cuore”. E’ un husky bellissimo ma cardiopatico e ben curato. Max è stato trovato mentre vagava in Sicilia, abbandonato, come al solito come se fosse un pacco scomodo e pesante. Era stremato e affamato. Tutto ciò che rimaneva di lui i suoi segni occhi e la sua palese eleganza. Una storia un pò turbolenta la sua, ma un buon angelo se pur di un’altra regione d’Italia lo ha soccorso e messo al sicuro.

A Max è stata diagnosticata una patologia cardiaca, forse causata dagli stenti e i veterinari però, hanno spiegato che basta solo che tu prenda una terapia per bocca 2 volte al giorno. Una spesa davvero esigua e con questa Max è un cagnolino normalissimo . Per di più prende medicinali per uso umano per cui costano davvero poco. Salvo è un educatore molto bravo che ha iniziato a restituirgli il mondo per fargli dimenticare la sua timidezza. Ora è arrivato il momento di trovare casa, amore, una ciotola, un cuscino e tante coccole. Max è un chiacchierone comunicativo come la sua razza vuole. Max ha 2 anni, è chippato e vaccinato e va d’accordo con le femmine ma non con i maschi.

ASCOLTA la rubrica di questa settimana

La storia del piccolo Findik

Arriva dalla Turchia e ha fatto il giro dei social. La storia di Findik è davvero unica. Lui era un cuccioletto randagio. E’ stato trovato nella città di Tokat, in Turchia, e salvato da Ahmet Aktürk e Mustafa Önlen, il direttore e un insegnante di una scuola. Findik viveva in un cimitero ferito da un branco di cani. Dopo averlo sottoposto alle visite veterinarie i due hanno pensato di portare il cane nella scuola dove lavorano per far sì che potesse recuperare la propria salute.

Ma poi, una volta guarito, hanno deciso di tenerlo, di farlo diventare in qualche modo un ‘piccolo alunno’. In alcune occasioni indossa anche la divisa azzurra come i suoi piccoli amici che lo curano, lo coccolano, gli danno da mangiare e fanno lezione mentre lui se la dorme in classe strappando una carezza qua e la.

VIDEO

Se vuoi scriverci per chiedere informazioni sui cani da adottare: [email protected] (nell’oggetto indicare “Qui la Zampa“); Se invece vuoi adottare i cani, il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDÌ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381