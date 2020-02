Raissa la principessa cerca casa. Il cane che ‘compra’ i biscotti e ‘paga’ con le foglie

Raissa è una cagnolina di soli due anni, simil boxer di una bellezza sorprendente eppure è in canile. Questa settimana la storia di un cagnolone molto intelligente

Raissa

La sua bellezza è palese ed è sotto gli occhi di tutti. Le volontarie la chiamano “principessa” perchè fiera e con un portamento da ‘signora’. Raissa è una cagnolina simil boxer, di soli due anni, che però vive dietro le sbarre di un box. All’inizio si pensava che qualcuno potesse averla persa e invece nessuno si è presentato. Raissa è un cagnolina solare, energica, simpatica e soprattutto bellissima. Addirittura le volontarie si contendono il tempo da trascorrere con lei ma vorrebbero che Raissa potesse avere una casa, preferibilmente come figlia unica… a 4 zampe!

La storia di Negro che ‘compra’ i biscotti e ‘paga’ con le foglie

E’ un simil labrador, tutto nero, per questo lo hanno chiamato “Negro” e vive da 5 anni nel campus del Diversified Technical Education Institute, in Colombia. Oltre a fare da guardiano e ad essere amato e coccolato da tutti è un cagnolone intelligentissimo. Trascorrendo molto tempo con i suoi amici “a due zampe” ha notato che gli studenti quando si recavano al bar per prendere da mangiare, prima di ricevere il cibo, consegnavano dei fogli di colore verde.

Dopo averli osservati più e più volte, ha pensato bene di imitarli. E così, nella simpatia generale, “Negro – racconta l’insegnante Angela Garcia Bernal – un giorno è apparso con una foglia in bocca, agitando la coda e facendo capire che voleva un biscotto”. Da allora tutte le mattine va al bar a fare “acquisti” con le foglie che raccoglie in giro per il campus e riceve un biscotto.

“All’inizio andava al bar e osservata gli studenti dare dei soldi e ricevere qualcosa in cambio. Poi un giorno, spontaneamente – racconta l’insegnante – è apparso con una foglia in bocca”. La sua “valuta” naturalmente è stata accettata e così “viene ogni giorno per i biscotti. Paga sempre con una foglia, è il suo acquisto quotidiano”, ha spiegato il cassiere Gladys Barreto.

