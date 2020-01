Melita è come il miele: dolce e solare. Cane-vigile aiuta i bimbi ad attraversare

Al canile sanitario di Donnici c’è la piccola Melita. La storia di Kurha, un randagio che è diventato una sorta di vigile urbano in Georgia

Melita

E’ una cagnolina di due anni, bella, sorridente, solare, allegra e soprattutto tanto tanto dolce, proprio come il miele. Chi accoglierà questa splendida cuccioletta, avrà sempre al suo fianco una cagnolina che saprà strappargli un sorriso. Melita attende la sua occasione e vorremmo tanto donarle la gioia di crescere in famiglia. È una taglia medio contenuta (max 15 chili), è sana ed è compatibile con i suoi simili. Adatta a vivere in un contesto con altri cani e bambini.

Georgia, il cane-vigile ferma le auto per far attraversare i bambini

Il randagio Kursha, si è dato da solo questo compito: prima abbaia alle auto per farle fermare, poi scorta i bambini dell’asilo che attraversano sulle strisce pedonali. E’ il cane-vigile della città di Batumi, in Georgia che ormai ha conquistato tutti e che si occupa della sicurezza dei piccoli che devono raggiungere l’altra parte della strada.

