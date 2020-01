Rocco e l’umanità “impazzita”. Randagio ferito chiede aiuto in una farmacia

Una storia di abbandono, l’ennesima, quella di Rocco, un dolcissimo cagnolone in cerca di una casa per regalare il suo affetto. Questa settimana una vicenda toccante che arriva da Istanbul

Rocco

E’ stato recuperato il 17 agosto dello scorso anno e la sua storia è fatta anche di cattiveria umana. Rocco è certamente un cane abbandonato che vagava tra le strade di Dipignano. Attivate le volontarie, i cittadini del posto, hanno iniziato ad accudirlo e dargli da mangiare e qualche coccola, pensando che qualcuno potesse averlo smarrito. E invece ad un tratto è sparito per essere ritrovato poi in una zona montuosa tra Potame e Lago. Qualcuno lo ha allontanato? È arrivato da solo in quel posto sperduto? Lui non può raccontarlo ma le volontarie sono convinte che qualcuno lo abbia preso e portato in montagna per poi abbandonarlo al suo destino. Ma Rocco è salvo e sta bene. E’ stato recuperato e messo al sicuro ma ora Rocco ha bisogno di voi.

ASCOLTA la rubrica di questa settimana





Randagio ferito, entra in farmacia per farsi medicare

Il video commuove il web

Questa settimana vi raccontiamo la storia di un cagnolino, un randagio. Con una zampetta ferita si sarebbe appostato davanti all’ingresso di una farmacia di Istanbul. Ha atteso sull’uscio, senza entrare ma con gli occhi rivolti all’interno verso la farmacista Banu Cengiz. Con il suo sguardo debole e sofferente ha atteso che la donna lo invitasse ad entrare con un gesto.

E così si è avvicinato e le ha messo la zampa sulla gamba, quella ferita, quasi volesse farle vedere che aveva dei tagli ed era sanguinante. La farmacista le ha pulito la ferita, le applicato una medicina e il piccolo randagio, non sapendo come ripagare, l’ha ringraziata mettendosi a pancia in su. La donna gli ha anche dato cibo e acqua.