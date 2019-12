Luther, cagnolone affettuoso. Fuori la tempesta, la porta si apre e trova casa per sempre

Vi presentiamo Luther, un cagnolone enorme ma buono come il pane che si trova al canile di Mendicino. E poi una bella storia di Natale per un peloso che ha avuto la fortuna di trovare una porta aperta e una casa

Luther

E’ un bellissimo maschio di Bullmastiff che si trova al canile rifugio Terredonniche di Mendicino, dove le adozioni si possono effettuare ogni martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e la seconda domenica di ogni mese. Nato presumibilmente il giorno di San Valentino del 2016, Luther è un maschio di Bullmastiff, sul beige, molto affettuoso soprattutto con le persone. Non testato con i suoi simili non mostra segni di aggressività soprattutto con le femmine. Si affida chippato, vaccinato, sterilizzato ed è adottabile previo modulo preaffido e colloquio conoscitivo.

La commovente storia di Suzy

Una cagnolina, randagia, malata e denutrita, vagava disperata in strada ma la sua disperazione si è trasformata nel più bel regalo possibile. Era una notte di tempesta a Filadelfia quando il forte vento ha spalancato la porta di un’abitazione. La cagnolina ha visto in quella casa, un luogo dove trovare riparo dal freddo e dalla pioggia e così è entrata. La mattina dopo Jack e la moglie hanno trovata la piccola ospite che dormiva su un tappeto a pochi metri dall’albero di Natale. «C’era un cane al piano terra di casa – ha spiegato Jack – mentre tutte le finestre erano chiuse e bloccate e la porta d’ingresso chiusa e bloccata, così come la porta posteriore. Che sia un cane mago? Era tutto molto strano».

A chiarire la vicenda, le immagini delle telecamere di sicurezza in cui si vede la cagnolina debole e zoppicante fare qualche gradino ed entrare dalla porta principale evidentemente spalancata e richiusa dalle folate di vento. Un segno del destino, perchè da quella porta non è più uscita se non per una passeggiata con i suoi nuovi amici a due zampe che hanno deciso di tenerla con loro. La cagnolina, di nove anni, è stata portata da un veterinario ed è stata curata (i suoi nuovi padroni hanno accettato di pagare circa 1000 dollari pur di tenerla con loro. E ora Suzy (così hanno deciso di chiamarla) è felice e dona felicità.

