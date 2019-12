Cuccioli in canile da adottare ‘responsabilmente’. Randagio salva anziano affetto da Alzheimer

Sono tanti purtroppo i cuccioli in canile, figli dell’abbandono ma in cerca di una casa. Questa settimana anche la storia di un randagio che ha salvato un anziano affetto da Alzheimer che si era perso

Tanti cuccioli da adottare

Hanno dei nomi ma non hanno una casa e vedere la loro vitalità chiusa in un box stringe il cuore. Emy, Ezechiele, Emilia, Ettore, Ele, Edo, Eleonora, Ella, ma anche Anita, Anastasia, Andromeda, Attila, Aragon e Amos. I primi 9 cuccioli sono tutti fratellini nati presumibilmente a fine ottobre scorso e saranno una futura taglia media. Anita, le sorelline e i suoi fratellini (3 maschi e 3 femmine) invece sono nate a settembre 2019 e anche loro sono futura taglia media. Ma i cuccioli in canile sono davvero tanti e aspettano chi vuole dargli una casa ogni giovedì mattina al canile sanitario di Donnici.

ASCOLTA la rubrica di questa settimana

Anziano malato di alzheimer si perde,z a salvarlo un cagnolino randagio

Qualora ce ne fosse bisogno, questa storia conferma come il cane sia il miglior amico dell’uomo. E’ la storia di un uomo di 75 anni, malato di alzheimer, che uscito di casa non è riuscito a tornare a casa. A vegliare su di lui però, un randagio. L’uomo infatti è stato rintracciato diverse ore dopo essere scomparso in un bosco, ed era in compagnia di un cane randagio che aveva deciso di vegliarlo e di badare a lui per tutta la notte.

La notizia è riportata da 20minutos.es, ed è avvenuta nei pressi di Burriana (Castellón), nella comunità autonoma valenciana, in Spagna. Dopo la sua scomparsa erano scattate le ricerche, rese ancora più difficili dal calare del buio, che però si sono concluse con successo all’alba, quando l’uomo è stato ritrovato in un bosco, a terra e abbracciato al cagnolino. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, l’anziano, in stato confusionale e con un principio di ipotermia, era stato fatto salire su un’ambulanza, ma il suo nuovo amico a quattro zampe, non volendo sapere di abbandonarlo, ed era salito sul mezzo di soccorso. La polizia, a questo punto, si era accertata del fatto che il cane non avesse un padrone e aveva avviato le procedure per l’adozione tramite un’associazione animalista, ma la famiglia dell’anziano, dopo aver saputo del gesto eroico del cane randagio, ha deciso di adottarlo ripagando con l’accoglienza e l’amore il suo grande gesto.

Freddo in canile, coperte per cuccioli e cani anziani

Nel periodo invernale purtroppo a soffrire maggiormente il freddo sono proprio i cuccioli e i pelosi più avanti con l’età. L’associazione “Gli invisibili dei canili rifugio di Cosenza” lancia un appello a donare coperte, plaid, trapuntine per tenere al caldo gli amici a quattro zampe che vivono nei freddi box. Per aiutare i pelosi è possibile contattare la pagina Facebook e le volontarie dell’associazione.

Se vuoi scriverci per chiedere informazioni sui cani da adottare: [email protected] (nell’oggetto indicare “Qui la Zampa“); Se invece vuoi adottare i cani, il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDÌ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381