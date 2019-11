“Quindi Marlena… trova casa”. Bambini e pelosi, anime buone contro ogni distanza

Questa settimana associamo l’amore per i 4 zampe alla musica, ma con note e parole diverse. Vi presentiamo Marlena, sperando che “trovi casa”. E poi una delle storie più commoventi del web: quella di Rosie e delle due sorelline della Georgia

Marlena

“Cammino per la mia città ed il vento soffia forte…mi sono lasciata tutto indietro, anche il sole all’orizzonte… Vedo le case da lontano, hanno chiuso le porte”. Da qui il suo nome, una canzone che conosciamo tutti ma per lei, vogliamo cambiare le cose “Quindi Marlena trova casa che il freddo qua…in canile si fa sentire. “Lei con la mano mi accarezza in viso dolcemente, Per imparare a perdonare tutte le mie colpe…”; chissà quali colpe avrà commesso lei, piccola e dolce anima per meritare questo per essere stata lasciata, abbandonata, tradita.

“Perché anche gli angeli, a volte, han paura della morte” e Marlena ne ha avuta di paura e lo si capisce dai suoi ululati. Perché nei canili si diventa numeri e un pò si muore aspettando una famiglia che forse non arriverà mai. “Quindi Marlena trova casa” prima di sparire tra i numeri di un mega canile. Nata presumibilmente a novembre 2018, Marlena è una simil labrador di taglia grande ma è soprattutto un cane con la C maiuscola. E’ affettuosa e bisognosa di coccole, va al guinzaglio ed è educata e soprattutto si affida con profilassi sanitaria completa.

Rosie e le due sorelline: piccole anime che abbattono le distanze

Rosie era stata lasciata in canile a seguito del divorzio dei suoi padroni, ed era troppo vecchia e nessuno la voleva adottare, ma due bambine della Georgia, in America, hanno visto una sua foto e si sono subito innamorate. Solo che lei è a New York. Ma questa distanza non ferma la mamma delle bimbe che riesce a fare in modo di farla arrivare e conoscere alle sue due figlie che l’avevano amata fin da subito. È la storia di Rosie, un cane abbandonato che stava per essere abbattuto a causa dell’alto numero di ospiti del canile, ma che grazie alle due sorelline è riuscita ad avere una nuova vita in una bellissima famiglia.

