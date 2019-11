Sun e la voglia di vivere vincono contro la crudeltà. La storia: il soldato e la gattina

Storie che raccontano l’amore ma anche l’abbandono ma anche il riscatto e la voglia di vivere. Sun vi aspetta in canile a Donnici. Poi la storia di un soldato che in un luogo di guerra e morte ha salvato una gattina

Sun

E’ stato trovato legato al cancello del canile con addosso l’odore, fortissimo, dell’indifferenza, del male e dell’abbandono. Qualcuno lo ha lasciato lì, ma quello che per molti cagnolini rappresenta una condanna per Sun è diventato fonte di rinascita. Curato, amato, accudito, oggi è diventato un cagnoletto bellissimo, fiero e luminoso. Scherzosamente le volontarie lo chiamano “topo” ma perchè è piccolo forte e simpatico. L’amore salva e ora speriamo che l’amore adotti.

La storia del soldato e della gattina: si sono salvati a vicenda

Era il 18 ottobre del 1952 in Korea, un giorno di morte e combattimenti, quando il sergente maggiore Martin Riley, fotografo di reggimento, decise di immortalare il marine e corrispondente di guerra Frank Praytor mentre allattava con il contagocce quella gattina miracolosamente sopravvissuta. La sua mamma ed il suo fratellino erano stati uccisi a fucilate da altri militari che erano rimasti infastiditi dal loro continuo, disperato miagolio. Frank decise di salvare e prendersi cura di questa piccola creatura forse per provare un che nonostante l’orrore della guerra quella piccola creatura rappresentava una speranza.

La gattina venne chiamata “Miss Hap” (miss fortuna, occasione). Frank continuò ad accudire “Miss Hap”, svezzandola successivamente con della carne in scatola sottratta quotidianamente al suo rancio. Venne poi trasferito e la gattina, ormai cresciuta, fu quindi adottata dal Caporale Conrad Fisher, che la fece “promuovere” a mascotte della divisione responsabile della diffusione di informazioni, il Division PIO (Public Information Office). Frank Praytor é morto novantenne ed in tutte le sue interviste non smise mai di dichiarare che lui e “Miss Hap”, in quel sanguinoso giorno di 66 anni fa, si erano salvati a vicenda.

Buon ‘ponte’a Vita, il cane simbolo di Green Hill

L’immagine del cucciolo di Beagle che passa sotto il fino spinato della struttura di Montichiari, in provincia di Brescia, aveva fatto il giro del mondo. Anche la rubrica Qui la Zampa saluta Vita, il scomparsa a 7 anni «a causa di una malattia».

Se vuoi scriverci per chiedere informazioni sui cani da adottare: [email protected] (nell’oggetto indicare “Qui la Zampa“); Se invece vuoi adottare i cani, il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDÌ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381