Legati davanti al canile con un cappio di plastica, una casa ‘vera’ per Zorro e Zara

Dopo la pausa estiva torna la rubrica Qui la Zampa. Questa settimana l’ennesima storia triste che, si spera, possa avere presto un lieto fine. Questa coppia di pelosi è stata trovata legata davanti al canile di Donnici ma ora si spera in una ‘vera’ famiglia

Zorro e Zara

Sono lontani entrambi dal sapere cosa sia realmente una famiglia perchè evidentemente chi li ha tenuti fino ad oggi, non li riteneva parte della famiglia altrimenti non li avrebbe mai abbandonati. Invece Zorro e Zara sono stati lasciati lì, con un cappio di plastica al collo, legati davanti al canile. Chi li ha abbandonati gli ha voltato le spalle ed è andato via, lasciandoli denutriti, tristi, e Zara… anche in dolce attesa, ma i suoi cuccioli non ce l’hanno fatta.

Per fortuna in meno di un mese, i loro occhi hanno ricominciato a sorridere e grazie ai veterinari e ai volontari si sono rimessi in sesto, nel corpo e nell’anima. Ora Zorro e Zara sono pronti a vivere in una vera casa, magari in coppia, insieme. Eh sì perchè al momento dell’abbandono si sono dati forza reciprocamente e ora sono inseparabili. Un dolore li ha uniti e speriamo che una gioia li tenga insieme.

Zorro (in basso) è un maschietto ed è un incrocio Boxer/Pitbull di circa due anni.

Zara (in basso), è tutta nera, femmina di Pitbull e ha circa 3 anni.

Sono entrambi di taglia media, socializzati e affettuosi.

ASCOLTA la rubrica di questa settimana

Se vuoi scriverci per chiedere informazioni sui cani da adottare: redazione@quicosenza.it (nell’oggetto indicare “Qui la Zampa“); Se invece vuoi adottare i cani, il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDĂŚ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381