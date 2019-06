Rafael, dal dolore alla ricerca della gioia. Loukanikos, simbolo della protesta greca

A gennaio scorso vi abbiamo raccontato la triste storia di Rafael. Era terrorizzato e viveva in un angolo del box. Oggi è un cane sereno ma aspetta ancora di trovare casa. Loukanikos è il cane simbolo della protesta in Grecia contro l’Austerity diventato famoso in tutto il mondo

Rafael

E’ un cagnolino bianco del quale abbiamo parlato a gennaio scorso perchè la sua immagine aveva generato commozione e tristezza. Il video della sua storia, ha ricevuto milioni di condivisioni e visualizzazioni da ogni parte del mondo. Rafael, se ne stava con la testa chinata nell’angolo più buio del suo box in canile e non aveva fiducia di nessuno. Ha iniziato un percorso di rieducazione, ed oggi, dopo tempo e amore, è fuori dal canile, in pensione. I volontari che lo hanno accudito dicono che purtroppo ha ottenuto più ‘successo’ quando era una cagnolino tormentato di oggi, che è invece un peloso sereno, gioioso, dolce. Perchè si condivide solo il dolore e non la gioia? Quando sono state pubblicate le foto di Rafael sul prato, che sta seduto, che va al guinzaglio ed è sereno sono spariti tutti. Chiediamo per lui una nuova e vera vita!

Per info e adozione:

Letizia 327 636 2179

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381

Amy 348 134 3975

Loukanikos: il cane che abbaiava ai poliziotti

simbolo delle manifestazioni contro l’austerità in Grecia

E’ diventato famoso in tutto il mondo Loukanikos (in greco “salsiccia“). Centinaia sono state le sue immagini, le foto che lo hanno immortalato durante le manifestazioni di piazza in Grecia, dai disordini del 2008, a quelli della protesta contro la crisi economica nel 2009 ai più recenti del 2010 e 2012, al pari di un altro animale. Loukanikos è il cane diventato simbolo della resistenza greca contro i tagli alla spesa pubblica, e si è addirittura guadagnato un proprio sito web in cui vengono inoltrate le relazioni sui progressi di eventi in corso, correlati alle azioni di protesta. Un cane elegante e coraggioso, schierato a difesa dei manifestanti che abbaiava contro i poliziotti, Loukanikos è morto nell’ottobre 2014 a 10 anni di età , per problemi cardiaci probabilmente legati alle prolungate esposizioni ai gas lacrimogeni.

Simbolo della rivolta dei greci contro l’austerità , la sua storia continua a commuovere gli abitanti di Atene ed è diventato anche fonte di creazione artistica tant’è che è stato ‘disegnato’ sul muro di un edificio di Psiri, un quartiere centrale della capitale greca, da tre street artist. Nel murales spicca il muso di Loukanikos, con tanto di medaglietta con il nome appesa al collo, sullo sfondo di fumo e fiamme dei disordini di piazza ai quali il quadrupede partecipava abbaiando ai poliziotti. Come epigrafe la scritta: «Insieme ci siamo presi i lacrimogeni» e a margine: «Tutti i cani vanno in Paradiso».