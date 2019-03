Bianchi come la neve, Pasquale e i suoi fratelli. Autismo, il valore di un cane

Ed anche questa settimana proviamo ad aprire un box e a regalare un viaggio d’amore ai 4 zampe che si trovano in canile e non solo. Vi raccontiamo quanto conta l’amore di un peloso per una persona affetta da autismo

Pasquale

Pasquale, insieme a Paonessa, Penny e Primo sono stati ingressati in canile come un pugno nello stomaco perchè la loro è stata l’ennesima storia di abbandono. Quattro cuccioli impauriti e teneri, speranzosi di trovare protezione e sicurezza, che si sono lasciati andare all’amore e alle cure dei volontari. Quattro fratellini che hanno qualcosa di particolare che li accomuna: il colore bianco, come la neve, un grande cuore che pulsa sotto il loro manto candido. Nati il 4 dicembre 2018, sono di taglia media e amano correre, giocare e sgambare con gli altri cani. Verranno affidati già microchippati, vaccinati e sterilizzati corredati di certificato di buona salute. Attualmente si trovano presso il canile sanitario di Donnici, ma per un’ottima adozione possono arrivare ovunque previo modulo preaffido e colloquio conoscitivo.

ASCOLTA la rubrica di questa settimana

Autismo, il valore di avere un cane al proprio fianco

I genitori di bambini autistici dovrebbero prendere in seria considerazione l’adozione di un cane da compagnia per il proprio figlio perchè è uno strumento importante di socializzazione con il mondo che li circonda e non solo. I cani sono creature sensibili ed empatiche, amici silenziosi ma capaci di legare con l’essere umano in maniera molto positiva. È per questo motivo che la pet therapy con il cane per bambini autistici è molto diffusa ed il ragazzo o bambino scopre nel cane una figura molto più semplice che lo aiuta a lavorare sulla sua ansia sociale e sull’autostima. È comprovato che il legame affettivo che si forma tra il piccolo e il suo nuovo compagno è così stretto e forte, a tal punto che il bambino non vuole separarsi dal cane. Inoltre, è consigliata perché migliora anche lo stato d’animo e la salute del bambino.

Tanti esperti ormai consigliano ai genitori di far crescere i propri figli con la presenza in casa di un cane perché ne favorisce il benessere psicofisico. La presenza di un cane sembra essere, inoltre, particolarmente utile nei soggetti affetti da autismo. Secondo uno studio effettuato da Gretchen Carlisle, nell’università del Missouri, i bambini autistici faticano ad interagire con gli altri, a instaurare nuove amicizie. Ed è in questo senso che l’aiuto dei nostri amici a quattro zampe diventa prezioso perché li aiuta a migliorare la comunicazione. Questo perché il forte legame che si crea permette al nostro cane di comunicare senza aver bisogno di utilizzare il linguaggio verbale. Spesso, grazie alla sua sensibilità ed empatia, il cane ci capisce e sente le nostre emozioni. E’ proprio per questo che i cani per bambini autistici possono essere un valido supporto. I bambini autistici, inoltre, spesso si trovano a disagio nelle situazioni non familiari mostrando ansia e qualche volta anche rabbia e stress. Il cane in queste situazione sembra avere il potere di calmare il bambino solo grazie alla sua presenza familiare.

Le razze di cane più adatte ad essere utilizzate in questo caso? Tutte, ma ovviamente alcune sono favorite grazie alla loro personalità docile e sicura come labrador retriever, terranova o staffordshire bull terrier, considerato uno dei cani migliori da affiancare ai bambini affetti da autismo.

Se vuoi scriverci per chiedere informazioni sui cani da adottare: redazione@quicosenza.it (nell’oggetto indicare “Qui la Zampa“); Se invece vuoi adottare i cani, il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDÃŒ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381