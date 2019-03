Boris e i suoi fratelli, tanta simpatia in 4 cuccioli. I pelosi per le persone sorde

Oggi vi presentiamo Boris ma anche i suoi fratellini, Bonny, Bayron e Bamba. Tutti bellissimi, ma ancora nessuno ha voluto portarli a casa con sè. Cani speciali, che assistono le persone sorde

Boris

C’è Boris ma anche Bonny, Bayron, Bamba. Tutti quelli che li vedono in canile dicono che sono cuccioli bellissimi. Ricevono tante carezze e molti complimenti ma nessuno li ha portati a casa. Eppure hanno veramente bisogno di amore e di una famiglia, perchè vivere in canile, sul freddo cemento di un box, privati di qualsiasi stimolo per loro che sono cuccioli è davvero triste. Avere affetto e una casa, e attenzioni è fondamentale per la loro crescita. Boris e i suoi fratelli amano correre, giocare e ricevere premietti. Quattro simpatici giocherelloni che desiderano avere una famiglia tutta per loro. Hanno circa 5 mesi, futura taglia medio contenuta (max 15 kg).

Il cane che assiste le persone sorde

E’ un tipo di cane selezionato ed addestrato proprio per assistere i soggetti affetti da disturbi o difficoltĂ nell’udito ed è in grado di avvertire il suo padrone della presenza di suoni importanti, come campanelli, rilevatori di fumo, suoni dei telefoni, sveglie. Inoltre, può aiutare anche fuori casa, avvertendo suoni di sirene, di carrelli elevatori e di persone che pronunciano il nome del conduttore.



Questi cani vengono valutati in base al temperamento, alla reattivitĂ verso un suono ed alla loro predisposizione nei confronti del lavoro. Superati i controlli iniziali, vengono addestrati ed esposti sia ai macchinari che dovranno affrontare con il pubblico, come ascensori e carrelli della spesa, sia a diversi tipi di persone. Soltanto dopo questo periodo di socializzazione, vengono addestrati a percepire gli avvisi sonori.

Alcuni addestramenti durano solo tre mesi, altri arrivano anche ad un anno. Generalmente, gli addestramenti insegnano ai cani a riconoscere un suono particolare, il quale li porterĂ ad avvisare fisicamente il padrone oppure a guidarlo alla fonte. Imparano anche a riconoscere i suoni pericolosi ed a condurre il padrone lontano da questi, come nel caso degli allarmi antincendio.

Se vuoi scriverci per chiedere informazioni sui cani da adottare: redazione@quicosenza.it (nell’oggetto indicare “Qui la Zampa“); Se invece vuoi adottare i cani, il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDĂŚ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381