L’Aidaa e il gatto Michele presentano l’oroscopo degli amici a 4 zampe

Anche quest’anno l’Aidaa, Associazione Difesa Animali e Ambiente, propone il gioco dell’oroscopo degli animali; un gioco nel senso vero della parola, ma molto divertente incentrato sul carattere dei segni zodiacali. Il tutto ovviamente “relativo” trattandosi appunto di un gioco… e tale deve rimanere.

Ariete

Felini e canini piuttosto decisi, quelli del segno dell’Ariete. Amano farsi coccolare e stare in compagnia di loro padroni, si da cuccioli adorano esplorare il territorio. Amano vedersi riconoscere il loro impegno, quindi dopo ogni loro azione premiateli con una crocchetta. Sarà un anno di ottima salute sia per micio che per fido di questo segno.

Toro

Il quattro zampe del toro è affezionato ma anche moto testardo. Il gatto si innamora della casa ed in particolare del divano, hanno entrambi ottimo appetito. Via libera dunque alle sperimentazioni culinarie, ma senza esagerare: il vostro simpatico amico a quattro zampe è un tradizionalista che va conquistato con ingredienti tipici. Però avranno un autunno piuttosto difficile specialmente per i cani e gatti grassocci.

Gemelli

Sono curiosi e vivaci e si lasciano trasportare dagli interessi verso il mondo. Loro amano esplorare, ed in qualche caso specialmente i gatti potrebbero quest’anno decidere di passeggiare per conto suo. Sono chiacchieroni, e quindi miagolano e abbaiono spesso. I gatti sono snob e sofisticati ma di salute cagionevole specialmente in questi mesi di inizio anno.

Cancro

Micio e fido del cancro sono animali dolci, armoniosi e serafici, amano farsi spupazzare di coccole dal loro umano di turno ma non socializzano facilmente con quelli della loro specie. Anche per loro attenzione ai peccati di gola, sono golosi ma spesso deboli di stomaco, e risentono dell’infuenza della luna che li porta spesso ad avere sbalzi di umore.

Leone

I gatti nati sotto questo segno sono a differenza del loro colleghi felini che danno il nome al segno, animali schivi e poco propensi alla caccia, mentre i cani a differenza amano stare sotto i riflettori e attirare l’attenzione, molti sono infatti i cani di questo segno usati ( e spesso diciamo pure a volte troppo) in ruoli in film o televisione. Per loro sarà un anno perfetto che metterà in totale evidenza la loro vanità . Non rimpinzateli di pesce

Vergine

Cani e gatti della vergine sono invece molti diversi da quelli del segno precedente, sono gatti e cani amanti delle buone compagnie e molto abitudinari, sanno però all’occorrenza essere snob ed altezzosi. Amano, specialmente i cani venire con voi a fare colazione al bar, attenzione quindi ai cibi che gli date, sia per loro che per i gatti evitare il cioccolato che fa malissimo, un po di dieta dopo queste feste sarebbe perfetta.

Bilancia

I gatti della Bilancia, sono eleganti ed amano la bellezza che sanno riconoscere anche nelle piccole cose, i cani invece sono gradevolmente attratti dalle cure estetiche a loro riservate e mangiano cibo raffinato. Adorano inoltre mettersi in mostra nei salotti e nelle situazioni sociali dove sono loro al centro dell’attenzione. I gatti sono molto snob ma non disdegnano una coccola anche da chi non conoscono, ammesso che questo avvenga all’interno del loro territorio e che comunque non si debbano muovere dal divano di casa.

Scorpione

Se avete un gatto ribelle e disobbediente, un cane sfuggente e misterioso bene sappiate che sono i segni caratteristici di micio e fido dello scorpione. Sono schivi, spesso sembra che non si interessino di quanto accade accanto a loro, ma in realtà controllano ogni mossa dei loro umani, ed all’occorrenza sanno farsi rispettare senza troppi problemi. Con loro serve molta pazienza.

Sagittario

Il vostro gatto vi porta a casa di tutto? Dai topi alle foglie secche? Bene è assolutamente un gatto sagittario, cosi come riconoscerete un cane saggitario, dal fatto che è sempre in movimento e ama la curiosità . Ma attenzione possono diventare cupi e tristi in un battibaleno. Non sottovalutateli e non prendete per scontato il fatto che siano sempre all’avanscoperta, a volte lo fanno solo per attirare la vostra attenzione.

Capricorno

Se vi capita di pensare o dire di avere un cane o un gatto testardo, be questi sono sicuramente animali nati sotto il segno del capricorno. Il loro istinto è governato da saturno , sono cacciatori nati, ma amano anche fare compagnia agli anziani un po meno ai bambini. In casa preferiscono ambiente tranquilli e silenziosi, ma se si arrabbiano si fanno sentire per tutto il condominio e anche oltre.

Acquario

Son tipetti originali i cani e gatti dell’acquario, socievole verso i suoi simili, ama viaggiare con la fantiasia e fare lunghe passeggiate con le proprie zampette. Unico neo non ubbidiscono manco morti, ma si sa gli estrosi e gli originali difficilmente stanno nelle regole. Sono affettuosi ma non impazziscono per coloro che li strapazzano di coccole. Preferiscono una passeggiata anche con il cattivo tempo, al riposo forzato. Attenzione alla dieta, amano troppo i carboidrati.

Pesci

Il tuo cane mangia come un bufalo, il tuo gatto mangia e dorme? Bene sono del segno dei pesci, amano la vita di casa, hanno il loro angolo preferito e la loro copertina di linus, amano essere coccolati, sono entrambi dolci ed affettuosi, ma soprattutto sono pigri ed amano le grandi dormite tra le braccia di morfeo, per i cani quando piove diventa difficile farli uscire per la passeggiata, vi guardano come se li portaste al patibolo, non fatevi fregare passeggiare per un cane è importante, il gatto , beh lui passeggia nei sogni mentre dorme felice e tanto gli basta.