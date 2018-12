Laerte in canile dopo 12 anni di libertà. Il coraggio di Lux, labrador “bagnino”

Si chiude il 2018 con tanti amici pelosi adottati anche grazie alla rubrica Quilazampa, che anche quest’anno ha contribuito a far conoscere i tanti 4 zampe che si trovano in canile a Donnici.

Laerte

Il simpaticissimo e ancora tanto arzillo Laerte, non merita proprio di finire nel mega canile affollato soprattutto dopo aver vissuto quasi tutta la sua vita, 12 anni, in libertà . Poi è stato accalappiato ma per lui si cerca un’adozione o un sostegno come madrine o padrini. Laerte è un maschietto di taglia media, è microchippato, vaccinato, castrato. Forse un pò diffidente all’inizio con chi non conosce ma quando si lascia andare è un amore.

Il coraggio di Lux dell’unità cinofila della Scuola Italiana Cani Salvataggio

Lux un labrador nero e lavora nell’unità cinofila della Scuola Italiana Cani Salvataggio insieme alla sua conduttrice Sara Fiorillo. Lux è un’eroina perché ha salvato in mare il ventiquattrenne Cristhian e la sua fidanzata Valentina, che rischiavano di annegare a Palinuro (Sa). Due bambine di Napoli infatti stavano facendo il bagno non distanti dalla riva insieme al padre, quando una forte ondata le ha allontanate dal genitore.

L’uomo ha tentato di recuperarle ma è riuscito a raggiungere solo la più grande, mentre la piccola, Caterina, di 8 anni è stata trasportata al largo. Momenti di panico tra i bagnanti ma poi la corsa di Lux che si tuffa, sfida le onde e raggiunge la piccola riportandola a riva tra gli applausi dei presenti. Ovviamente questa è solo una delle imprese di Lux che ha salvato tante altre persone dall’annegamento.





Se vuoi scriverci per chiedere informazioni sui cani da adottare: redazione@quicosenza.it (nell’oggetto indicare “Qui la Zampa“); Se invece vuoi adottare i cani, il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDÌ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381