Sono tanti, troppi, i cani a rischio deportazione nell’affollato canile rifugio. Tra i più piccolini c’è Sean, che merita una casa per natale

Sean

E piccoletto e ancora “invisibile”. Sean é un meticcio di 1 anno, ma è un simil volpino. Era solo un cuccioletto quando è entrato in canile, ma non timido e neanche spaventato. Sean è buonissimo oltre che simpatico, dolce, giocherellone e molto attivo. E proprio perchè è quasi Natale sarebbe bello esaudire il suo desiderio di uscire dal canile per poter fare lunghe passeggiate con un amico a due zampe. Sean é una taglia piccola, pesa 9 chili ed è compatibile con i propri simili. Si affida chippato, vaccinato, sterilizzato.

ASCOLTA la rubrica di questa settimana

La storia di coraggio di Pepe

Pepe, è un border collie di 6 anni ed è attivo come cane da ricerca in superficie per il Soccorso Alpino con il suo conduttore Bruno Milani. Pepe ha salvato la vita del metalmeccanico di 70 anni in pensione, Giovanni Gori, scivolato nel bosco in cui era andato per funghi e incapace di chiedere aiuto. Attivati i soccorsi dopo la denuncia di scomparsa da parte della famiglia, Pepe e Bruno si son recati sul posto che Giovanni aveva comunicato alla moglie prima di partire. Il fiuto di Pepe è riuscito a trovare l’anziano nonostante fosse già calata la notte.

Se vuoi scriverci per chiedere informazioni sui cani da adottare: redazione@quicosenza.it (nell’oggetto indicare “Qui la Zampa“); Se invece vuoi adottare i cani, il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDÌ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381