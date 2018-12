Partenope è dolcezza pura. Cani eroi italiani: Malice salva sciatore travolto da valanga

Le festività di Natale ripropongono come di consueto il problema di chi decide di regalare un cucciolo ai propri figli. Sono tanti invece i cani ospiti in canile, giovanissimi e magari anche già educati e socializzati. Ma è importante ricordare che un cane non è un gioco ed ha bisogno di amore, cure, e resterà con noi per tanti anni, se decidiamo di adottarlo.

Partenope

Lei è Partenope, ed è ne canile sanitario di Donnici. E’ una cagnolina di una bellezza unica, ma fa parte dei tanti invisibili. Accalappiata proprio nella zona di Borgo Partenope, tutti si impegnano per trovarle casa e chissà che qualcuno non l’abbia persa e rivedendola torni da lei. Partenope è una meravigliosa pelosetta di color bianco, il suo manto è soffice come la neve. Ha un carattere angelico, è dolce e delicata nei movimenti, affettuosa e tenera con gli umani, un carattere magnifico. Va al guinzaglio perfettamente e adora le passeggiate in compagnia degli umani. Partenope é una taglia media, ha 2 anni, è socializzata e compatibile con i propri simili. Verrà affidata chippata, vaccinata, sterilizzata.

ASCOLTA la rubrica di questa settimana



Malice e le valanghe

Il suo nome è Malice, è un pastore belga ed è un cane da ricerca in superficie e su valanga che lavora con il suo conduttore Lucio Trucco, 46 anni e guida alpina, attivo presso il Soccorso Alpino da oltre 30 anni. Malice e Lucio hanno salvato Rinaldo, uno sciatore travolto da una valanga a Prato Nevoso (Cuneo). Malice, atterrato con l’elicottero sul luogo dell’incidente, ha attivato il suo super olfatto riuscendo a captare l’odore umano: scovato l’uomo, Malice ha iniziato ad abbaiare e scavare, salvando di fatto la vita a Rinaldo.

Se vuoi scriverci per chiedere informazioni sui cani da adottare: redazione@quicosenza.it (nell’oggetto indicare “Qui la Zampa“); Se invece vuoi adottare i cani, il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDÃŒ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381