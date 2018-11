Una casa per Nadia: era libera, oggi è reclusa. Luca, pastore in pensione salva un anziano

Questa settimana l’appello è per Nadia, una cagnolina di soli due anni che ha perso la sua libertĂ . E poi, un’altra storia di cani eroi, quella di Luca, un pastore in pensione che ha salvato un anziano… come lui

Nadia

E’ stata accalappiata nei pressi della stazione di Vaglio Lise a Cosenza perchĂ© qualcuno aveva “deciso” che non stava bene e quindi ha attivato la procedura di ingresso in canile, condannandola alla reclusione. Nadia è in ottima salute e aveva solo fame e necessitĂ di un luogo caldo dove poter riposare. Ora soffre dietro in un box al canile di Donnici e passa le sue giornate guardando oltre quelle maledette sbarre che la separano dalla gioia della libertĂ . Vorremmo che qualcuno le restituisse quella libertĂ che lei ama e che possa salvarla dalla condanna della reclusione. Nadia è una femminuccia, taglia media, molto socializzata, in salute.

ASCOLTA LA RUBRICA di questa settimana

Luca, un cane da soccorso; anziano che salva un anziano

Il 15 marzo del 2016, la polizia di Fort Worth venne allertata per cercare un uomo affetto da Alzheimer e scomparso nei pressi di un campo. Dopo una lunga ricerca, la polizia chiamò in aiuto Luca, un pastore tedesco di salvataggio in pensione.

Luca riprese subito dimestichezza che le operazioni di ritrovamento e usò le sue abilità per cercare l’uomo scomparso, individuandolo in una zona molto difficile da raggiungere. Venne chiamato un elicottero della polizia che avvistò l’uomo smarrito nel fiume, bloccato nel fango fino a sopra la vita.

Se Luca non avesse rintracciato la pista dell’uomo e l’avesse localizzato, l’anziano avrebbe potuto annegare nel fiume in rapido movimento. L’amore e la dedizione di Luca per i salvataggi dimostrano la capacitĂ di recupero dei cani anziani e come l’addestramento non scompare affatto, solo perchĂ© vanno in pensione.

Se vuoi scriverci per chiedere informazioni sui cani da adottare: redazione@quicosenza.it (nell’oggetto indicare “Qui la Zampa“); Se invece vuoi adottare i cani, il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDĂŚ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381