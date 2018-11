Erika, vuole regalarti i suoi sorrisi. True cagnetta disabile, ha salvato dal fuoco la famiglia

Avete mai conosciuto un cagnolino che sorride? Lei è Erika, per gli amici “Ricuccia”, una dolce cagnetta di un anno, che sorride sempre nonostante sia rinchiusa in un box

Erika

Erika è una cagnolina che rischia di essere deportata nell’affollato canile rifugio e potrebbe perdere la sua allegria e il suo sorriso. Si perchè lei sorride nonostante il suo vissuto sia doloroso. E’ entrata in canile che era una cucciola di pochi mesi con varie ferite ad una zampa, provocate da chi o da cosa non lo sapremo mai.

È dolcissima, riservata e tanto brava e poi è innamorata dei propri simili con cui gioca e condivide i pochi metri quadri del box. Ha solo 10 mesi di vita, ed è in trasferimento. E’ compatibile con tutti, socializzata ed è di taglia medio contenuta (14 kg). Erika cerca urgentemente casa. Prima che sia troppo tardi.

ASCOLTA la rubrica di questa settimanaÂ

La storia di True

True è un cane disabile, nessuno voleva adottarlo e amarlo ma Kate e il marito Jace, l’hanno invece accolta nella loro famiglia. E non potevano immaginare che quel cagnolino, disabile, cieco, con tre zampette e sordo avrebbe potuto salvargli la vita. E invece una domenica, alle prime luci dell’alba, la coppia è stata svegliata dall’abbaiare di True. Pensando volesse solo uscire per fare i suoi bisogni si sono alzati ma quando hanno aperto la porta di casa sembrava l’apocalisse. Un muro di fiamme e fuoco. Un corto circuito aveva dato vita all’incendio del porticato bloccando l’uscita. Ma la coppia e True sono riusciti a mettersi in salvo fuggendo dal retro e solo grazie a True!

Se vuoi scriverci per chiedere informazioni sui cani da adottare: redazione@quicosenza.it (nell’oggetto indicare “Qui la Zampa“); Se invece vuoi adottare i cani, il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDÌ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381