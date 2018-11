Anche oggi vi facciamo conoscere un amico a 4 zampe da adottare. Lui è Sutter ed è l’ultimo rimasto di una cucciolata che, ora senza i suoi fratellini con cui giocare piange disperato. E poi la storia fantastica di Atlas





Sutter

Per fortuna suo fratello e la sorellina sono stati adottati e lui è felicissimo per loro, ma ora spera che possa toccare a lui trovare una casa e una famiglia amorevole. Sogna di uscire dal box e di correre tra le braccia di chi vorrà aprirgli la porta di casa e il cuore. Sutter è un maschietto di taglia medio-piccola, è micrchippato, vaccinato e castrato. Ha uno splendido carattere: gioioso e affettuoso, compatibile con tutti e socializzato. Attualmente si trova presso il canile sanitario di Donnici (Cs) ma per una ottima adozionearriverebbe ovunque previo modulo preaffido e colloquio conoscitivo.

Atlas, addestrato a percepire i cambiamenti d’umore

Atlas, è un pastore tedesco addestrato per stare vicino a chi soffre di disturbo da stress post-traumatico ed ha letteralmente salvato il suo padrone. Un uomo, un marines, che tornato dall’Iraq ha iniziato la sua lotta con i traumi e le crisi di panico. Era arrivato a prendere un cocktail di 22 pillole al giorno che lo facevano cadere in un vero e proprio stato confusionale. Poi ha capito che aveva bisogno di cambiare la sua vita e ha adottato Atlas, un pastore tedesco bellissimo e soprattutto addestrato a percepire i cambiamenti d’umore del suo padrone, soprattutto quelli che precedon i flashback e le crisi di panico. Atlas è in grado di reindirizzare l’attenzione del suo padrone e distorglielo dalla perdita di controllo. Grazie a lui, l’ex marines, ha ritrovato la sua serenitĂ e ripreso in mano la sua vita e la sua famiglia.



Se vuoi scriverci per chiedere informazioni sui cani da adottare: redazione@quicosenza.it (nell’oggetto indicare “Qui la Zampa“); Se invece vuoi adottare i cani, il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDĂŚ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381