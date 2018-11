Elektra educata e dolce anima. “Gli invisibili” a Como dai 4 zampe adottati (AUDIO e VIDEO)

Questa settimana Qui la Zampa è in trasferta a Como dove vivono oggi, felici, tantissimi cagnolini adottati proprio dalla Calabria e da Cosenza. Intanto in canile vi aspetta Elektra, di razza… ‘dolce anima’.

Elektra

Tutte le volontarie sperano che prima o poi esca dal canile perchè Elektra è davvero un’anima dolce e buona. E’ stata rinvenuta vagante e spaesata a Donnici e per la sua sicurezza è approdata in canile. Energica e vivace al punto giusto, è sicuramente educata perchè conosce alcuni comandi, gioca al “tira e molla” e adora le palline da tennis. Elektra è simpatica, e con le sue faccine buffe ha fatto innamorare tutti in canile.

E’ buona ed espansiva, adora l’umano e la sua compagnia, forse perchè una famiglia ce l’aveva e l’ha abbandonata? E’ ancora giovanissima ed ha solo un anno, ha il manto tigrato meraviglioso ed è in attesa che una nuova famiglia l’accolga e le faccia vivere una vita dignitosa.

ASCOLTA la rubrica di questa settimana

Le volontarie dell’associazione “Gli invisibili dei canili rifugio di Cosenza” in questo fine settimana sono a Como per far visita alle famiglie e alle volontarie che hanno permesso di adottare tanti tanti cagnolini dal sud e dalla Calabria. Un weekend di festa, fatto di abbracci, di calore e coccole. Con l’augurio che non esista più randagismo, da nord a sud.