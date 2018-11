Amy, è a caccia d’amore. La storia Roselle: salva padrone non vedente dall’inferno delle Twin Towers

Amy è una setter inglese, ed è ‘vittima’ dello sfruttamento dei cacciatori che l’hanno abbandonata. Ora è a ‘caccia’ di tanto amore e di una casa. La storia di cani eroi: Roselle, ha salvato il suo padrone, non vedente, dall’inferno delle torri gemelle l’11 settembre 2001

Amy

Ha solo 5 anni e si trova nel canile sanitario di Donnici a Cosenza. La sua storia è quella di tanti amici a 4 zampe che ad un certo punto, non servono piĂą per quello che viene definito persino uno sport, la caccia. Dolce e un pò pazzerella, è stata trovata vagante sul territorio. Era uno scheletro che alla fine, si è accasciata sull’asfalto, sola, persa, stremata. Quando è stata soccorsa era piena di pulci e zecche, fredda come il marmo. Arrivata in canile è letteralmente rinata, ed è tornata ad essere gioiosa e bella. Una storia comune ma lei non è comune, anzi è speciale. E’ forte e coraggiosa, ha voglia di riscatto ed è a caccia d’amore.

Cani eroi: Roselle ha portato il suo amico cieco

fuori dall’inferno delle Twin Towers

Tra le tante e drammatiche storie di dolore legate a quel terribile 11 settembre 2001 con il crollo delle Twin Towers, ce n’è una a lieto fine che riguarda proprio un amico a 4 zampe, diventato eroe. Roselle, è un labrador color miele, cane guida, che ha salvato il suo padrone Michael Hingson che lavorava nel World Trade Center e che l’11 settembre si è trovato nel centro dell’inferno. Erano al 78° piano della torre numero uno. “L’intero edificio fu scosso con violenza – ha raccontato Michael alla CNN – ed io ho pregato affinchè non cascassimo giĂą. Pregavo… ed il mio collega guardò fuori dalla finestra e mi disse che c’era il fuoco sopra di noi e che cadevano detriti tutt’intorno”.

“Roselle era stata addestrata a stare all’erta in mezzo al rumore e mi rimase accanto quando cominciai a cercare le scale. Lungo la discesa ho incontrato dei pompieri che correvano su per cercare di soccorrere altre persone in pericolo, mentre nell’aria si respirava un fortissimo odore di cherosene. Molti di quei ragazzi hanno perso la vita quando la torre è crollata. Grazie a Roselle sono riuscito a raggiungere l’atrio d’ingresso e sono uscito, trovando rifugio in una stazione della metropolitana, proprio mentre l’edificio cominciava a collassare”. Roselle ricevette anche l’American Hero Dog del 2011 e su di lei venne scritto un libro, in quanto riuscì ad aiutare altre 30 persone a salvarsi.

Se vuoi scriverci per chiedere informazioni sui cani da adottare: redazione@quicosenza.it (nell’oggetto indicare “Qui la Zampa“); Se invece vuoi adottare i cani, il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDĂŚ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381