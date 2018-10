Poro, da anni cerca la libertà! Domenica a Cosenza, mostra favore degli “Invisibili”

Ecco un’anima da salvare e alla quale aprire le porte di casa; si chiama Poro ed è un cane bellissimo e dolce. Vi raccontiamo ancora una storia di ‘cani eroi’, e poi vi ricordiamo che domenica, si possono aiutare gli “invisibili dei canili” alla Festa del Cioccolato

Poro

Poro è un cane bellissimo, dolce che ha vissuto il dolore dell’abbandono. Poro è tra quelli che chiamano “i cani che non vuole nessuno” solo perchè neri. E invece il suo manto elegante e il suo sguardo nascondono una storia che entra nell’anima. Poro è stato in un primo momento adottato, nel periodo di Natale, insieme al suo fratellino. Poi tutti e due sono stati riportati indietro in estate. E da quel momento nessuno piĂą li ha presi in considerazione e dal canile di Donnici furono trasferiti nel 2015 nel rifugio di Rocca di Neto, nel canile affollato. Ma il fratellino di Poro, un brutto giorno, si è spento. Ed ora per lui, sono passati anni… tanti, troppi e nel frattempo Poro ldesidera fortemente trovare un amico che gli apra il suo cuore. Ha un carattere buono, è compatibile con i suoi simili enei suoi occhi c’è sempre la speranza di tornare alla libertĂ .

La cagnetta China, ha protetto una neonata abbandonata in un cassonetto

La storia che vi raccontiamo oggi risale al 12 dicembre del 2008 e arriva da La Plata, Buenos Aires, in Argentina. Una cagnetta di nome “La China” è stata premiata con lo Shining World Hero Award del Supremo Maestro Ching Hai, per il suo coraggioso amore materno. In una gelida notte invernale infatti, La China trovò una bambina abbandonata in un campo e la portò con sĂ© nella sua cuccia, che ospitava i suoi cuccioli appena nati. Insieme ai cuccioli, La China ha tenuto la bambina al caldo per tutta la notte, fino a quando il suo padrone ha sentito le grida della piccola e l’ha portata all’ospedale locale per ricevere cure mediche. La bambina è stata chiamata “Esperanza” protetta da calore dei cuccioli e di una cagnetta che gli ha dato il suo calore di mamma.

ASCOLTA la rubrica di questa settimana

Evento domenica 28 ottobre – Aiutiamo gli “invisibili”

Domenica 28 ottobre dalle ore 16:00 in piazza dei Bruzi a Cosenza, nell’ambito della 16^ Festa del cioccolato, l’Associazione “Gli invisibili dei canili rifugio Cosenza” ospite del Rotaract promuove una mostra amatoriale dal titolo “Dolcemente in Mostra –Â I cani che aiutano i cani”

Le iscrizioni si faranno sul posto, e la mostra è aperta a tutte le razze. Previsti anche tantissimi premi e sorprese

Per passare una bella domenica insieme, tra amici a “due” e a “quattro” zampe!