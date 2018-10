Uto e Jacqueline rischiano la deportazione. La storia di Hero che si è “laureato”

Sono tanti i cagnolini ospiti in canile a Donnici e in lista per il trasferimento nell’affollato canile rifugio di Rocca di Neto, dove non avranno molte speranze e diventeranno solo un numero.

Uto e Jacqueline

Al canile sanitario di Donnici purtroppo è emergenza affollamento e sono tanti i cagnolini, anche cuccioli che rischiano la deportazione. Tra loro ci sono anche Uto e Jacqueline (di quest’ultima avevamo già parlato QUI).Â

Jacqueline è una cagnetta molto timida, tutta bianca, e tanto ci hanno messo le volontarie a far sì che potesse aprire il suo cuore. Ma ora rischia di finire in un box dimenticato nonostante sia dolcissima, buona. Jacqueline ha 8 mesi, ed è di taglia medio piccola, va al guinzaglio ed ama tanto le coccole infatti ricerca molto il contatto umano e soffre la solitudine ed il box. È solo una cucciola… tiriamola fuori! Si affida vaccinata, sterilizzata, chippata.

Uto (e anche il fratellino Ugo) sono entrati piccolissimi in canile ed ora hanno circa 6 mesi. Sono dolcissimi e molto molto buoni con tutti, adorano correre, giocare e vivere liberi. E poi sono molto belli. Si affidano vaccinati, chippati, sterilizzati e sono una futura taglia media.

ASCOLTA la rubrica di questa settimana

Hero e la sua padrona si sono laureati insieme

he Quella craccontiamo oggi è una storia che arriva dagli Stati Uniti e precisamente dall’Illinois, dove il cane Hero e la sua padroncina, una ragazza costretta in carrozzina, si sono laureati insieme all’Università . Hero infatti, ha accompagnato la sua padroncina alla cerimonia di consegna dei diplomi indossando, proprio come lei, il tradizionale tocco e la veste color blu elettrico. L’insolito duo ha ricevuto scroscianti applausi da parte dei presenti, prestandosi volentieri a posare per numerose foto ricordo.

La ragazza ha ricordato come Hero abbia molto apprezzato le tante attenzioni ricevute e si sia trovato perfettamente a suo agio con indosso il mantello da laureato: “Essendo un cane intelligente, ha capito subito che si trattava di un giorno speciale”. “Hero – ha aggiunto ancora la giovane, raggiante – sa rispondere a quaranta diversi tipi di comando ed è specializzato nell’accendere e spegnere le luci delle stanze, nel recuperare gli oggetti e nello spingere la carrozzina della padroncina lungo le rampe inclinate. “Sarebbe stato impossibile concludere gli studi e arrivare alla laurea senza il suo aiuto”.

Un appuntamento da non perdere dell’Associazione “Gli invisibili dei canili rifugio di cosenza”

Se vuoi scriverci per chiedere informazioni sui cani da adottare: redazione@quicosenza.it (nell’oggetto indicare “Qui la Zampa“); Se invece vuoi adottare i cani, il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDÌ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381