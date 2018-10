Arizona e le sorelle in cerca di un cuore. Lilly ha salvato la sua ‘umana’ da un treno in corsa

Arizona ha solo sette mesi ed è a Donnici insieme alle sue 4 sorelline: Alaskan, Hawaii, Alabama, Arkansas. Oggi vi raccontiamo la storia di Lilly, un pitbull che ha salvato la sua padrona da un treno in corsa

Arizona e le sue 4 sorelle

Sono cinque dolci sorelline abbandonate un paio di mesi fa e arrivate, e fino ad ora cresciute, nel canile sanitario di Donnici. Stanno crescendo nei pochi metri quadrati dei loro box ma desiderano giocare ed essere coccolate. Solo pochi momenti al giorno nell area sgambamento a contatto con i volontari si divertono e si lasciano accarezzare e coccolare. Desideriamo per loro un futuro sereno, il calore di una casa e tanto amore perchè in fondo, sono solo delle cucciolette. Non lasciamo che trascorrano ancora tempo in canile. Hanno urgenza di trovare casa. Saranno una futura taglia media contenuta. Inoltre sono socievoli, allegre e giocose e compatibili con i propri simili. Si affidano vaccinate, microchippate, sterilizzate.

I pitbull fanno paura? E no, salvano la vita!

Era una tarda sera, nel maggio 2012 quando il macchinista di un treno merci che viaggiava a Shirley, nel Massachusetts, ha visto da lontano la sagoma di una persona e di un cane sui binari. E così ha tentato di dare l’allarme via radio per fare in modo di fermare il treno ma sarebbe stato praticamente impossibile.

Su quei binari c’era Christine Spain, che era inciampata mentre camminava la sua Lilly, e dopo essere caduta è svenuta. Il macchinista ad un tratto si accorge che la sagoma si stava muovendo ed era Lilly che stava cercando di tirare via la sua padrona immobilizzata dai binari.

Mentre il treno passava praticamente sopra i due, il macchinista ha raccontato di aver sentito un tonfo. Quando fu in grado di uscire in sicurezza dal treno, trovò la signora Spain illesa mentre Lilly aveva coperto la sua padrona e per salvarla era rimasta gravemente ferita. Durante l’attesa per l’ambulanza, Lilly ha continuato a fare la guardia alla sua padrona, senza lasciarla un attimo sebbene avesse subito gravi lesioni, anche alla gamba anteriore destra, che è stata poi amputata. Lilly, una pitbull di 8 anni è riuscita a spostare la sua padrona ma ha perso una zampa. Ricoverata all’Angell Animal Medical Center di Boston, è stata assistita nel migliore dei modi.

Se vuoi scriverci per chiedere informazioni sui cani da adottare: redazione@quicosenza.it (nell’oggetto indicare “Qui la Zampa“); Se invece vuoi adottare i cani, il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDĂŚ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381