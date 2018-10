La cicatrice sul cuore di Covu. Chako, 12 coltellate per salvare la padrona dal compagno violento

Un meraviglioso amico a quattro zampe tutto da coccolare anche questa settimana e poi una storia nuova, quella di un cane eroe che è stato ferito con 12 coltellate per difendere la sua padrona dal compagno violento.

Covu

Il suo nome significa “cicatrice”, la stessa che qualcuno gli ha lasciato sopra il cuore quando lo ha abbandonato. Questa è la sua storia, e Covu è cagnetto molto giovane ed educato recuperato direttamente dalla strada in piena notte.

Covu era pieno di parassiti però si vedeva che qualcuno con due gambe aveva fatto parte della sua vita perché non tira al guinzaglio, sa cosa vuol dire “seduto” e non fa ‘danni’ in casa. Qualcuno dunque, ha tenuto a lui ma non abbastanza da capire che è sono un giocattolo ma un cane… ed un cane è per sempre. Ora è al sicuro e cresce sano e forte.

Diventerà un bel cane una taglia media ed è un mix di amstaff e labrador. Covu è bello, simpatico, intelligente, allegro e socievole. Glipiace stare con i suoi simili e adora l’essere umano. Per questo è pronto a fidarsi ancora e a far sì che quella cicatrice si rimargini trovando un cuore che lo accolga per sempre.

ASCOLTA la rubrica di questa settimana



La storia di Chako, sopravvissuto a 12 coltellate

E’ la notte di Halloween e Chako, un pitbull di qualche mese, è a casa con la sua famiglia, una coppia però che da troppo tempo non va più d’accordo e litiga molto spesso. Il cagnolino è in mezzo a continui litigi, anche molto violenti, e spesso non sa cosa fare. Ed allora si mette in un angolino e spaventato assiste a quanto accade in casa. Quella sera però si accorge che la situazione è critica quando vede il compagno della sua padrona, un soggetto violento, alzare la voce e iniziare ad aggredirla. Poi spunta un coltello ed è qui che, senza pensarci due volte, Chako si lancia a difesa della sua padrona e si avventa contro l’uomo. Nella colluttazione si prende 12 coltellate in tutto il corpo.

Una volta intervenuta la polizia sul posto, Chako è in fin di vita ma felice per aver raggiunto il suo obiettivo: aver salvato la sua compagna e aver fatto arrestare l’uomo. Tranquilli, dopo qualche mese di cure e fisioterapia, Chako si è ripreso e sta bene.

Se vuoi scriverci per chiedere informazioni sui cani da adottare: redazione@quicosenza.it (nell’oggetto indicare “Qui la Zampa“); Se invece vuoi adottare i cani, il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDÌ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381