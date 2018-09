Agadir è un cane da amare. Abbie, meticcia che ha salvato la vita al suo padroncino

Anche questa settimana un peloso da adottare, e la storia di un cane coraggioso. Agadir, è un simil golden retriver, mentre Abbie è una meticcia che ha salvato la vita al suo piccolo padroncino

Agadir

E’ un cagnolone dolcissimo di 8 anni, da troppo tempo recluso in canile, trasferito da un box all’altro ed ora è veramente stanco. E’ un simil Golden Retriver è di taglia media e cerca disperatamente casa perchè è giusto che si goda il resto dei suoi anni al calduccio. E’ compatibile con altri cani e non vuole più stare rinchiuso in un box, vuole stare sul divano con chi vorrà ricevere il suo grande amore.

Cani eroi: la storia di Abbie e del piccolo Benjamin

Abbie è una piccola meticcia americana e lei dimostra che non c’è bisogno di essere di un cane di razza per fare del bene. Abbie è stata salvata da un canile ed è per questo che ha voluto ricambiare il favore a chi le ha dato una casa. Ha salvato infatti la vita del piccolo Benjamin, di appena un anno. Durante il sonnellino del piccolo infatti, lei si è accorta che qualcosa non andava. Benjamin non respirava, stava soffocando, era in apnea. Ed è in quegli istanti che la piccola Abbie, ha iniziato a correre in giro e a lamentarsi per attirare l’attenzione della mamma che in un primo momento pensava volesse semplicemente uscire. Ma poi ad un tratto ha notato che il suo bambino non respirava, stava soffocando e grazie ad Abbie il piccolo Benjamin è vivo, sano e salvo.

Se vuoi scriverci per chiedere informazioni sui cani da adottare: redazione@quicosenza.it (nell’oggetto indicare “Qui la Zampa“); Se invece vuoi adottare i cani, il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDÃŒ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381