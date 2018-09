Inizia una nuova stagione anche per la rubrica Qui la Zampa, che come di consueto vi permette di conoscere e adottare un amico a quattro zampe ospite in canile, ma vi racconta anche le imprese di amici pelosi che sono diventati eroi.

“Qui la zampa” è la rubrica di Rlb e di Quicosenza in collaborazione con l’associazione “Gli invisibili dei canili rifugio di Cosenza“. Negli anni ha proposto e messo in evidenza i tanti, troppi, cani ospiti nel canile sanitario di Donnici a Cosenza e nella struttura di Mendicino, e anche quest’anno la formula resta uguale, ma con una novità : il racconto di storie di cani che sono diventati eroi per tanti motivi. Perchè a volte non ce lo ricordiamo ma i cani sono per alcuni indispensabili per vivere o per sopravvivere: un esempio sono i cani guida per i non vedenti, così come i cani di salvataggio, o i cani poliziotto che, grazie alle loro doti, aiutano le forze di polizia nella lotta al narcotraffico alla ricerca di droga o esplosivi. E poi ci sono tanti episodi di cani che sono stati capaci di cose straordinarie. I pelosi sono degli eroi solo per essere al nostro fianco, per essere degli amici leali, che non giudicano e su cui si può sempre contare, anche in tempi difficili, ma lo sono anche perchè a qualcuno hanno salvato la vita e con il loro estremo coraggio che hanno affrontato situazioni di pericolo ed emergenza senza esitare.

Per quanto riguarda invece, la possibilità di far sì che noi, diventiamo per loro eroi, il primo passo è recarsi in canile e dare ad uno dei tanti pelosi che non ha una casa, la possibilità di dimostrare quanto sono meravigliosi e quanto riescono a portare di positivo nella vita di ognuno. Questa settimana vi presentiamo Blanchette, e vi raccontiamo di Kesley.

Blanchette

Si trova al canile sanitario di Donnici ed è una meravigliosa cagnolina di circa 1 anno. Ha un ottimo carattere, è tanto tanto allegra e le piace giocare, interagire con l’uomo e con i cani ma soprattutto adora i bambini. È simpatica e frizzante ed ha un carattere adatto a tutti. Adora correre e passeggiare e nell’area di sgambamento del canile, impazzisce di gioia. Blanchette è una taglia media, va al guinzaglio in maniera perfetta e si affida sterlizzata, chippata, vaccinata. Attende solo l’adozione.

La storia di Kesley: «Il mio cane mi ha salvato la vita»

Bob è il proprietario di Kesley e in una notte di Capodanno era uscito di casa per cercare della legna, viste le rigide temperature. Ma ad un tratto è caduto nella neve fratturandosi alcune vertebre del collo e rimanendo paralizzato. Per questo motivo non riusciva più va a muoversi per chiedere aiuto, ed è qui che entra in gioco Kelsey, la sua ‘anziana’ Golden Retriever. Kesley è rimasta accanto a lui  per oltre 20 ore, una notte intera abbaiando più forte che poteva per segnalare a qualcuno la loro presenza. Fino a quando il loro vicino di casa, insospettito per gli abbai, si è avvicinato per vedere cosa stesse succedendo e ha chiamato immediatamente l’ambulanza. Bob ha raccontato che la sua adorata Kesley si «è sdraiata accanto a me per scaldarmi mi ha leccato il viso e le mani per tenermi sveglio, e non si è mai allontanata dal punto nel quale ero caduto. Aveva capito che ero congelato, che avevo bisogno di lei, e che non potevo perdere i sensi». Bob è stato poi trasportato in ospedale ed operato. Il suo intervento è andato bene anche se il recupero è stato lungo: «Non so se sarei sopravvissuto senza il mio cane».