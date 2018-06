Di Ghaly abbiamo già parlato nella rubrica Qui la Zampa, ma oggi diventa urgente trovargli casa perchè il rischio è che venga deportato nel canile rifugio e dimenticato.

Ghaly

Putroppo a giorni verrà deportato e le volontarie che hanno fatto in modo che questo bellissimo amico peloso riacquistasse la fiducia nell’uomo, sono disperate. Presto i suoi occhioni guarderanno con poca speranza da dietro un box, lontano dal suo luogo di origine, lontano dalle volontarie che al momento sono il suo unico punto di riferimento. Per Ghaly un appello accorato perchè col suo meraviglioso carattere, la sua dolcezza e il suo bisogno di contatto umano, non sopporterà la forzata reclusione e l’assenza di contatto umano. Di Ghaly si sa poco, per quanto riguarda la sua origine, ovvero dove e quando è nato.

L’unico amore ricevuto è stato quello della sua mamma; poi probabilmente la solitudine, il buio della notte, la sete e la fame. Faceva fatica ad avvicinarsi alle volontarie; era timoroso e restio nel dare fiducia. Maè bastato trascorrere un po’ di tempo accanto a lui per capire il suo bisogno d’amore. Si è lasciato rassicurare, accarezzare ed ora ha acquisito piena fiducia nelle vita e negli esseri umani ed è pronto a spiccare il volo. Ghaly ha un anno, è una taglia media, pesa circa 17 kg ed è ompatibile con tutti. Carattere buonissimo, desideroso, curioso, gioioso di vivere la vera vita. Si affida chippato, vaccinato, castrato.

ASCOLTA la rubrica di questa settimana



I segnali per capire il nostro cane

Questa settimana ecco altre posture dei nostri amici pelosi che comunicano attraverso le loro azioni, cosa provano e se sono stressati, arrabbiati, calmi o infastiditi. Innanzitutto quando il nostro cane ci dimostra di essere tranquillo. Quando un cane è tranquillo e non cerca sfide, con altri cani o persone, tende a distogliere lo sguardo. In alcuni momenti se ci voltano lo sguardo vuol dire “va bene, non voglio scontri e sono tranquillo”. Se il cane lo fa all’essere umano, cioè si sposta e volta lo sguardo, vuol dire che ci porta rispetto e che rispetta il nostro spazio da capobranco. Due sintomi di stress: Quando il cane sbadiglia non è perchè ha sonno, ma è perchè è stressato. Anche quando si lecca il naso, il cane è stressato e cerca di reperire informazioni portando la lingua al naso.

Se vuoi scriverci e chiederci un consiglio sull’educazione del tuo cane: redazione@quicosenza.it (nell’oggetto indicare “Qui la Zampa“); Se invece vuoi adottare i cani, il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDÌ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381