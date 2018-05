A volte si cerca un cane di razza e lo si va a comprare, mentre in canile ce ne sono tantissimi anche se esiste una sola e unica razza al mondo: “il cane”. Questa settimana vi presentiamo Moira e Adriano

Moira

E’ una cucciola di soli 8 mesi per 8 chili di peso ed è dunque una taglia piccola. Arrivata in canile appena nata, non ha memoria di altro se non del box. Purtroppo è in fase di trasferimento e si spera che, chi va in cerca di di un cane piccolo non si rechi in canile dove c’è anche lei. E’ nera focata, mezzo pelo, ed è una simil volpino molto dolce.Â

Adriano

Sembra un mini spinone o un barboncino, è simpaticissimo, ha un anno, ed è tutto nero ebano, con gli occhi brillanti che spuntano sotto il pelo. Va già al guinzaglio, ed è dolcissimo. Per lui però zero richieste di adozione e per questo è in lista trasferimento anche lui.

ASCOLTA la rubrica di questa settimana

L’Agility Dog, cos’è?

La settimana scorsa abbiamo parlato di Rally Obedience ed oggi parliamo di un’altra disciplina molto divertente per per i nostri amici pelosi, di tutte le razze: l’agility dog. E’ uno sport cinofilo che consiste in un percorso ad ostacoli (di solito dai 15 ai 20), ispirato al percorso ippico, nel quale il cane deve affrontarli nell’ordine previsto, possibilmente senza ricevere penalitĂ e nel minor tempo possibile. In questa gara il conduttore deve seguire il cane comunicando con esso, dandogli dei comandi e accompagnandolo in tutto il percorso.

L’agility dog, secondo il regolamento della FCI-FĂ©dĂ©ration Cynologique Internationale (Federazione cinologica internazionale), è una disciplina aperta a tutti i cani, nella quale si affrontano diversi ostacoli con lo scopo di evidenziare il piacere e l’agilitĂ dell’animale nel collaborare con il conduttore. Si tratta di una disciplina sportiva che favorisce la sua buona integrazione nella societĂ . Questa disciplina implica una buona armonia tra il cane e il suo conduttore che porta a un’intesa perfetta tra i due: è dunque necessario che i partecipanti posseggano gli elementi di base d’educazione e obbedienza. In Calabria sono numerosi i centri dove si pratica e si insegna questa disciplina.

Se vuoi scriverci e chiederci un consiglio sull’educazione del tuo cane: redazione@quicosenza.it (nell’oggetto indicare “Qui la Zampa“); Se invece vuoi adottare i cani, il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDĂŚ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381