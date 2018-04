Quattro pelosi da amare che cercano soltanto un posto dove poter crescere per restituire amore. Il consiglio di questa settimana riguarda l’importanza di applicare gli antiparassitari ai nostri amici a 4 zampe

Le tre “A”: Andromaca, Alba e Aurora



Andromaca, Alba ed Aurora sono tre giovani cagnoline, arrivate in canile, a Donnici quando erano dei batuffoli pelosi di pochi giorni. Vennero lasciate in uno scatolone all’ingresso del canile. Bellissime e dolcissime ma destinate al trasferimento.

Hanno meno di un anno e sono attualmente tra le più belle in canile, anche caratterialmente. Sono delle simil pastori, hanno un pelo meraviglioso e sono così somiglianti che quasi si confondono. Affettuose, giocose, brave e socializzate, tutte e tre sono compatibili con i propri simili. Futura taglia medio/contenuta, si affidano microchippate, vaccinate e sterilizzate.

Lucky



E poi c’è lui, Lucky, il maschietto di questa settimana per il quale chiediamo con urgenza l’adozione perchè ha solo 5 mesi, al momento è al Canile Sanitario di Donnici ma è il primo della lista per essere trasferito in rifugio, potrebbe trascorrere tutta la sua giovane vita. Anche Lucky (insieme ai suoi fratellini Luca, Shana, Sulvia) era stato ‘buttato’ come fosse spazzatura ed entrò in canile che aveva circa un mese.

E mentre gli altri hanno trovato una sistemazione, lui ha conosciuto l’affetto delle volontarie ma purtroppo anche il freddo umido cemento di un box. Eppure Lucky ha una grande energia e voglia di correre e giocare ed aspetta con gli occhietti pieni di speranza che qualcuno lo porti via, per regalargli una nuova vita. Lucky è socievole e simpatico, compatibile con altri cani e si affida microchippato, sterilizzato e vaccinato.

E’ primavera: l’importanza degli antiparassitari

Molti proprietari di cani e gatti interrompono l’applicazione degli antiparassitari d’inverno. Il presupposto sarebbe quello che “in inverno non ci sono pulci e zecche”, che è una credenza molto diffusa ma falsa. Le pulci infatti, continuano indisturbate a fare il loro dovere perchè hanno bisogno di un ambiente caldo per proliferare, e non è detto però che l’ambiente debba essere esterno. Nelle abitazioni riscaldate d’inverno è facile che pulci e zecche possano sopravvivere continuando a parassitare i nostri amici pelosi, senza contare che è molto facile che uova o larve stiano tranquillamente svernando nei tappeti o nei divani di casa, habitat perfetti per nutrirsi e riprodursi.

Gli unici parassiti che effettivamente sono quasi assenti nei periodi invernali sono i flebotomi che trasmettono la Leishmania e le zanzare che portano la Filaria.

Per questo motivo la prevenzione è importante non solo per gli animali ma anche perchè in alcuni casi i parassiti possono passare malattie anche alle persone. Molti dei prodotti in commercio inoltre, seppur applicati sull’animale, hanno anche un’azione sull’ambiente circostante e quindi sull’eliminazione di uova e larve.

Per prevenire l’infestazione dei nostri amici a quattro zampe da parte di zecche e pulci, che potrebbero trasmettere pericolosissime malattie esiste un’ampia varietà di prodotti, in soluzione spot-on (fiale ad uso cutaneo) e anche per uso orale, adatti a tutte le esigenze di somministrazione. Un uso regolare (di solito mensile) soprattutto durante l’estate, ci permette di convivere anche in casa con i nostri amici senza temere alcuna infestazione.

E’ bene ricordare che gli antiparassitari per cane e gatto NON sono uguali, pertanto non utilizzate quelli per cane sui gatti e il contrario: potrebbero sopraggiungere reazioni allergiche o intossicazioni anche mortali. Anche i collari antiparassitari restano tutt’oggi abbastanza utilizzati, anche se meno dei prodotti spot-on: i collari sono indicati soprattutto per quei proprietari che preferiscono non avere un impegno mensile oppure, per motivi estetici, non vogliono applicare prodotti sulla cute dell’animale (per esempio nel caso di mantelli bianchi).



La prevenzione antiparassitaria non si dovrebbe però limitare soltanto al periodo estivo poichĂ© i parassiti – soprattutto le pulci – possono resistere nell’ambiente anche per diversi mesi, compresi quelli invernali. Non dimentichiamo che pulci e zecche possono pungere anche l’uomo, trasmettendo a volte malattie molto pericolose. Evitate prevenzioni fai-da-te e chiedete sempre consiglio al vostro medico veterinario di fiducia.





Se vuoi scriverci e chiederci un consiglio sull’educazione del tuo cane: redazione@quicosenza.it (nell’oggetto indicare “Qui la Zampa“); Se invece vuoi adottare i cani, il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDĂŚ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381